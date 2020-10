Senac ao Vivo inspira jovens de São José dos Campos com conversas on-line conectadas ao Ensino Médio Técnico

Programação será gratuita e aberta a toda a família

Nos dias 27 e 31 de outubro, o Senac São José dos Campos realizará o Senac ao Vivo: Juventude, Educação e Inspiração, com dois encontros virtuais voltados para os estudantes do ensino médio. Os bate-papos serão totalmente gratuitos, abertos a todos os públicos, e transmitidos nas redes sociais da instituição. A programação terá a participação da equipe docente do Ensino Médio Técnico em Informática da unidade e o público poderá saber mais sobre o curso e os benefícios dessa formação técnica e profissional, que alia o aprendizado aos desafios do mundo do trabalho.

Senac ao Vivo: Juventude, Educação e Inspiração

O primeiro debate acontecerá no dia 27, a partir das 19 horas, com o tema Sala de Aula como Espaço Acolhedor, de Criatividade e de Aprendizagem Significativa, com o intuito de fortalecer a ideia de que todo espaço é de aprendizado, além de apresentar como o Senac utiliza sua infraestrutura para oferecer possibilidades aos alunos e favorecer o ensino-aprendizagem. Já no dia 31, às 10 horas, o debate tentará desvendar se A Matemática Pode Ser Agradável e Divertida?, com um case que mostrará como tornar essa área do conhecimento mais atrativa para os estudantes.

O evento será democrático e inclusivo, podendo ser acompanhado por toda a família. Para conferir mais informações e se inscrever nas oficinas, basta acessar o Portal Senac.

Programação:

Tema: Sala de Aula como Espaço Acolhedor, de Criatividade e de Aprendizagem Significativa

Data: 27 de outubro de 2020

Horário: 19 às 20 horas

Preço: Participação gratuita

Local de realização: ao vivo via Instagram – www.instagram.com/senac.sjcampos/

Tema: A Matemática Pode Ser Agradável e Divertida?

Data: 31 de outubro de 2020

Horário: 10 às 11 horas

Preço: Participação gratuita

Local de realização: ao vivo via Facebook – www.facebook.com/senacsjcampos/

