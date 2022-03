Cia. do Trailler lança “Sputnik II – Um Documentário Cênico Infantojuvenil” sobre a relação entre morte e infância

Programação começa neste fim de semana com oficina de Teatro Documentário

A Cia. do Trailler – Teatro em Movimento, de São José dos Campos, está em contagem regressiva para o lançamento de seu mais novo projeto artístico: “Sputnik II – Um Documentário Cênico Infantojuvenil”. A ideia do grupo é abordar a relação entre morte e infância por meio do teatro documentário voltado para o público infantil. “É urgente quebrar este tabu para superar traumas e construirmos uma realidade pós-pandêmica mais saudável não só do ponto de vista econômico, mas social e emocional”, diz o texto de apresentação do projeto, contemplado pelo Programa Ação Cultural (ProAC), que terá início nesta sexta-feira.

O caminho escolhido pelo grupo para essa nova empreitada será o teatro documentário, tema de oficina que abre a programação pedagógica do projeto, com o diretor e professor doutor Marcelo Soler, nos dias 11, 12 e 13, em formato presencial, no Teatro da Rua Eliza.

O curso é gratuito e voltado para atores, atrizes, estudantes de artes cênicas, arte-educadores, professores e comunidade em geral com alguma vivência nessa área artística, com 16 anos ou mais de idade. São apenas 25 vagas, por isso é necessário se inscrever o quanto antes. “O teatro documental parte de alguns fundamentos que vão se transformar em características perceptíveis, mas que mudam de proposta a proposta”, explica o diretor Marcelo Soler.

Sputinik II

Trata-se da segunda parceria entre a Cia. do Trailler e Soler utilizando essa modalidade teatral. A primeira foi em “Experimento Desterro.Doc” (2018), que abordou a questão dos espaços de reclusão, a partir da história do Sanatório Vicentina Aranha. Em “Sputnik II – Um Documentário Cênico Infantojuvenil”, o foco do projeto e da própria oficina “é saber como essa maneira de pensar e fazer teatro dialoga com a infância e o teatro feito para crianças”, completa Marcelo Soler.

Para manter o caráter lúdico e simbólico do projeto, as histórias de vida de três cachorros serão o pano de fundo das atividades: a cadela Laika, que a bordo da nave Sputinik II, foi o primeiro ser vivo a orbitar no espaço; o cão Bernardo, que faleceu de câncer aos 16 anos; e Lulu, um cachorro fictício.

Morte e infância

Aprovado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), “Sputnik II – Um Documentário Cênico Infantojuvenil” terá a duração de seis meses, e prevê a realização de atividades formativa (oficina e palestras) e também a criação, montagem e circulação de um espetáculo teatral voltado ao público infantil, com a temática da morte.

“Sputnik II – Um Documentário Cênico Infantojuvenil”

Para Caren Ruaro, diretora da Cia. do Trailler – Teatro em Movimento, falar sobre morte e infância reflete uma questão urgente, agravada pela situação de pandemia e suas mais de 600 mil vítimas fatais só no Brasil. “A morte deixou de ser algo distante, que acometia avós ou parentes de mais idade e passou a figurar entre vizinhos, tios, pais, irmãos e amigos”. “Somente uma discussão sensível e aberta é capaz de contribuir para a desmistificação desta que, apesar de dolorosa, é mais uma etapa no ciclo da vida”. No mês de abril, deverão ocorrer mais duas palestras com especialistas: “O impacto do tema morte para as crianças” e “Teatro infantojuvenil no Brasil”.

Programação – Oficina Teatro Documentário:

11/03 – das 19h às 22h;

12/03 – das 10 às 17h;

13/03 – das 10h às 15h.

Teatro da Rua Eliza

O Teatro da Rua Eliza fica na rua Eliza Costa Santos, 154, Jardim São Dimas. Inscrições pelo telefone: (12)98818-2714. Mais informações e próximas etapas do projeto “Sputnik II – Um Documentário Cênico Infantojuvenil”: @ciadotrailler.