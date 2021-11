Evento tem entrada gratuita e acontece entre os dias 19 e 21 de novembro

De 19 a 21 de novembro, a cidade de São José dos Campos recebe a primeira edição do “Festival do Torresmo”.

O grande festival pretende movimentar a região e deixar o aroma irresistível da novidade. O evento, aberto ao público, acontece no Shopping Jardim Oriente (Rua Andorra, 500), das 12h às 22h.

“Festival do Torresmo”

Os visitantes poderão se deliciar com um cardápio diversificado com os mais variados cortes suínos, como costela, joelho de porco, leitão pururuca, panceta e o tradicional torresmo.

Com a presença do renomado, e internacionalmente conhecido, Chef Adan Garcia, especialista em porco, durante todos os dias do evento, o público também poderá conferir os mais variados pratos preparados por ele, como baião de dois, galinhada, arroz com suan e feijão tropeiro.

O Festival conta com a presença do renomado e internacionalmente conhecido, chef Adan Garcia-Foto: Divulgação – Assessoria de Imprensa

Haverá, também, incríveis cervejarias convidadas. Serão diversos rótulos com o que se produz de melhor na indústria cervejeira. Opções não faltarão e prometem agradar pessoas de todos os gostos.

Para os amantes do típico doce espanhol, as opções empolgam. Do tradicional churros de doce de leite ao morango com Nutella, entre outras combinações.

E para aproveitar o evento em grande estilo, atrações musicais marcam presença:

Sexta (19)): As 21h, Christopher Josef faz homenagem ao rei do pop, Michael Jackson

Sábado (20)): o grupo Rockstones Cover assume o palco, a partir das 16h30. E às 20h30, o grupo Livro dos Dias canta os maiores sucessos de Legião Urbana

Domingo (21): às 13h30, o grupo Olho de Lobo assume o palco com muito rock and roll. A banda Monallizza, traz um especial de Tim Maia às 16h30 E, no encerramento às 20h30, a banda Bohemian Rock traz o show Queen Cover.

A entrada é gratuita, sendo cobrado apenas o consumo no local. Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 10,00 e R$ 50,00. No evento haverá espaço kids e área Pet Friendly

Vale ressaltar que o Festival seguirá os protocolos no combate ao Covid-19, com o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. A organização é da Focus Produções e Eventos.

Festival de Torresmo em São José dos Campos



Festival de Torresmo em São José dos Campos

Dias e horários: de 19 a 21 de novembro, das 12h às 22h

Local: Shopping Jardim Oriente

Endereço: Rua Andorra, 500 – São José dos Campos

O evento aceita todos os cartões de débito e crédito

Espaço Kids e Pet Friendly

Preço médio: de R$ 10,00 a R$ 50,00

* Entrada Gratuita