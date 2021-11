Melhor evento fitness do país, Expo Super Show acontece no Rio de Janeiro

Durante três dias, a feira vai apresentar diversas competições de bodybuilding e expositores do mercado de nutrição, esporte e saúde

A espera terminou. Durante os dias 26, 27 e 28 de novembro, a Expo Super Show marca o retorno das feiras de esportes e das competições de Bodybuilding profissional e amador para o Rio de Janeiro e traz para o público a oportunidade de conhecer e estar próximo das melhores empresas de nutrição esportiva, equipamentos, produtos e serviços fitness. O evento, que acontece no Centro de Convenções SulAmérica, tem a expectativa de reunir 10 mil pessoas e contará com cerca de 40 marcas expositoras.

Fitness

Cuidados com a alimentação e a prática de atividades esportivas, acompanhadas por profissionais da saúde, se intensificaram ao longo da pandemia. Com isso, o mercado fitness está em ascensão. E a partir desta realidade, a Savaget &Excalibur, empresa especialista em feiras de negócios e de público nos segmentos de nutrição esportiva, fitness, jóias e relógios e responsável pela realização do Arnold Sports no Brasil, se uniu aos brasileiros Tamer e Terrick El Guind, CEO Presidente e COO Vice-presidente da Musclecontest, realizadora da maior competição de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia, para trazer à cidade o melhor evento fitness do país.

Bodybuilding

Foto:Divulgação

“Nossa expectativa é que o evento seja um local de troca de conhecimento sobre atividade física e bem-estar. Assim, foi de extrema importância para nós, estarmos com o apoio do Conselho Regional de Educação Física (CREF 1) e da Associação Brasileira das Academias (ACAD Brasil). Em relação aos expositores, a feira apresenta diversas novidades que vão contribuir e facilitar o dia a dia de todos que se preocupam em cuidar da saúde”, conta Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Promoções.

Com mais de 76 eventos no currículo, realizados em 11 países diferentes, em todos os continentes, Tamer El-Guindy tem como grande trunfo ser um ex-atleta do esporte. “Aos 16 anos, já era atleta de bodybuilding e fisiculturismo e fui para os Estados Unidos estudar medicina e administração. Lá participei e ganhei muitas competições, sendo o único brasileiro a ganhar duas vezes o título Mr. USA. Contudo, ao me graduar em administração e me especializar em negócios e finanças, percebi que existe um mercado potencial, porém com poucos atletas profissionais atuando na área empresarial. Então, me engajei, adquiri a Musclecontest e passei a promover eventos, primeiro pelo sul da Califórnia e depois expandindo pelo mundo afora”, explica o empresário.

Para o ex-atleta e empresário, o fisiculturismo e as academias aqui no Brasil vão ultrapassar o nível de atendimento que existe nos EUA e assegura que em pouco tempo teremos mais academias no território brasileiro do que no americano. “Acredito muito em nosso país. Poderia investir na Europa, na Ásia, mas como brasileiro eu tenho a certeza absoluta do potencial dos nossos atletas e da resposta dos fãs para o esporte aqui no Brasil”, afirma Tamer El-Guindy.

Foto:Divulgação

Além de atrair profissionais da área, como nutricionistas, médicos do esporte, fisioterapeutas, treinadores, atletas e fisiculturistas, a feira, patrocinada por Black Skull USA – Heavy Sports Nutrition, Max Titanium, FTW – Sporrts Nutrition, Darkness, lmédica e a desperta também o interesse de todos aqueles que querem conhecer os melhores produtos de suplementação, equipamentos, alimentação saudável para praticantes de atividade física, além de moda e acessórios fitness.

Conhecendo um pouco mais do BodyBuilding

É um conceito de uma nova forma física, construída por meio de treinamentos e suplementação alimentar para conseguir corpos mais simétricos e definidos. Para isso, a necessidade de um trabalho em conjunto com profissionais não só da área de educação física, mas também da nutrição e médica, formando assim uma equipe multidisciplinar que realizará um trabalho personalizado, de acordo com a necessidade de cada pessoa que vier a se tornar atleta seja amador ou profissional.

Trata-se também de um estilo de vida e a escolha da prática do bodybuilding traz no pacote responsabilidade e disciplina. Para alcance de resultados o praticante precisa de muito foco e uma rotina de treinos.

Na Expo Super Show vão participar atletas de diversas categorias. Estão confirmadas nas profissionais: Bikini Pro, 212 Pro, Men´s Physique, Wellness e Classic Physique – Pro. Já as amadoras formam-se com o Bodybuilding, Bikini, Men´s Physique, Wellness, Classic Physique, Figure e Womans Physique. E para esses atletas amadores, o evento vai ofertar sete pro cards, que é o cartão de embarque para a mudança de categoria.

Expo Super Show

Data: 26, 27 e 28 de novembro

Local: Centro de Convenções SulAmérica

Endereço: Av. Paulo de Frontin, 1 – Cidade Nova – Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$160 por dia

Programação:

Dia 26 – sexta-feira

Expo – 10h às 20h – Público geral

Bodybuilding AMADOR

Pre judging e finais- amador Bodybuilding: 10hs às 14hs;

Pre judging e finais – amador Bikini: 14hs às 17hs.

Bodybuilding PROFISSIONAL

Pro – Bikini (pre judging) e (final): 18hs às 20hs;

Pro – 212 (pre judging) e (final): 20hs às 22hs.

Dia 27 – Sábado

Expo – 10h às 20h – Público geral

Bodybuilding AMADOR

Pre judging – amador Men´s Physique: 10hs às 14hs;

Pre judging – amador Wellness: 14hs às 17hs.

Bodybuilding PROFISSIONAL

Pro – Wellness (pre judging): 18hs às 20hs;

Pro – Men´s Physique (pre judging): 20hs às 22hs.

Dia 28 (domingo) – Expo

Expo – 10h às 18h – Público geral

Bodybuilding AMADOR

Pre judging – amador Classic Physique: 10hs às 11hs;

Pre judging – amador Figure & Women ́s: 11hs às 14hs.

Bodybuilding Profissional

Pro – Classic Physique (pre judging): 15hs às 17hs.

*Só será permitida a entrada no evento mediante apresentação do passaporte da vacina e do uso da máscara