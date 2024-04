Canal Brasil marca presença no Festival de Cannes com a coprodução “Motel Destino”, dirigida por Karim Aïnouz 

Nos últimos 10 anos, 10 coproduções do canal participaram do festival e cinco foram premiadas. ‘Cinejornal’ inédito mostra bastidores do longa indicado e entrevistas exclusivas com o diretor e o elenco

“Motel Destino”, longa dirigido por Karim Aïnouz e coproduzido pelo Canal Brasil, Telecine e Globo Filmes, foi selecionado para competir pelo principal prêmio do Festival de Cannes, a Palma de Ouro. O filme é um thriller erótico e foi inteiramente filmado no Ceará, estado natal do diretor. O evento acontece entre os dias 14 e 25 de maio, na França.

Festival de Cannes

Além do longa, o Canal Brasil já marcou presença no Festival de Cannes diversas vezes, com filmes premiados, como “Jauja”, de Lisandro Alonso, em 2014, que venceu o Prêmio Fipresci na Mostra Um Certain Regard; “Cinema Novo”, dirigido por Eryk Rocha, com o prêmio L’Oeil D’Or dedicado aos documentários, em 2016; “Gabriel e a Montanha”, de Fellipe Barbosa, que levou os prêmios Revelação e Fundação Gan na Semana da Crítica, em 2017, e em 2019 com dois títulos premiados: “Bacurau”, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que ganhou a Palma de Ouro, e “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz, vencedor da mostra Un Certain Regard.

Além dos filmes que faturaram prêmios, as coproduções do canal fizeram parte do festival em vários anos: em 2018, com “Los Silencios”, de Beatriz Seigner, na Seleção Oficial da Quinzena dos Realizadores; em 2019, na Seleção Oficial com “O Traidor”, dirigido por Marco Bellocchio; em 2021 com o longa “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira, também na Seleção Oficial da Quinzena dos Realizadores, e em 2023 com “Levante”, de Lillah Halla, que fez parte da 62ª Semana da Crítica do Festival de Cannes, e “Nelson Pereira dos Santos – Vida de Cinema”, de Aída Marques e Ivelise Ferreira, na Mostra Cannes Classics.

Canal Brasil

O Canal Brasil traz com exclusividade os bastidores do set de filmagem do indicado de 2024, “Motel Destino”, no ‘Cinejornal’, que vai ao ar neste sábado, às 13h15. Na atração, Simone Zuccolotto conversa com Karim Aïnouz e com nomes do elenco do filme, como os protagonistas Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha.

“Motel Destino”

O estabelecimento que dá título ao filme é o principal personagem do enredo e o local onde se entrecruzam questões crônicas da realidade brasileira. O motel é o pano de fundo da história de Heraldo, que chega em uma noite e transforma o cotidiano do local. “Eu me inspirei bastante na pornochanchada e no cinema noir. Posso resumir ‘Motel Destino’ como um thriller erótico, mas ele é, antes de tudo, uma história de amor. O amor entre um jovem periférico que vive à revelia de um sistema que o quer morto e uma mulher que resiste aos atentados do patriarcado contra a sua própria vida”, afirma Aïnouz.

O Canal Brasil vai exibir também uma maratona em homenagem ao diretor no dia 21/04, a partir das 13h15. A programação começa com uma nova exibição da entrevista do Cinejornal, seguida dos filmes “Sertão de Acrílico Azul Piscina”, “Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo”, “Aeroporto Central”, “Nardjes A.”, “O Marinheiro das Montanhas”, “O Céu De Suely”, “Madame Satã” e “Praia Do Futuro”.