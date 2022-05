São José dos Campos é destaque em evento sobre cidades inteligentes

A certificação de São José dos Campos como cidade inteligente, resiliente e sustentável será um dos temas do SCB Congress, um dos mais importantes eventos de smart cities da América Latina. O congresso começou na terça (24) e vai até esta quinta-feira (26), em São Paulo e é organizado pelo Instituto Smart City Business América, presente em 9 países, que articula políticas de desenvolvimento das cidades inteligentes no continente latino-americano.

Instituto Smart City Business América

A experiência de São José como primeiro município brasileiro a obter a certificação pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), de acordo com três normas internacionais NBR ISO (International Organization for Standardization), estará em evidência nesta quarta-feira (25).

Com o título A importância da Certificação ABNT – Cidades Inteligentes na percepção da qualidade de vida do cidadão, a reunião estratégica contará com a presença do diretor de Desenvolvimento de Negócios do Parque Tecnológico, Marcelo Nunes, e especialistas no tema. O diretor de Certificação da ABNT, Antonio Carlos Barros de Oliveira, que esteve em São José no evento de entrega do certificado à cidade no dia 16 de março, também é um dos debatedores convidados.

Cidades inteligentes

De acordo com o texto divulgado pelo SCB Congress, a ideia de mostrar o processo de certificação de São José dos Campos “tem como objetivo trazer a reflexão aos municípios da necessidade em seguir uma agenda pautada no uso das normas internacionais, para facilitar a construção de estratégias e traçar diretrizes que realmente tragam à população uma percepção de mudança com foco na sua qualidade de vida e uso gradativo de tecnologias, mas, principalmente, com o uso de recursos acessíveis a todos os executivos municipais”.

São José dos Campos

“Esperamos trazer aqui uma ampla discussão com municípios, legislativo, empresas e organizações com interesses no tema, assim como apresentar o caso de São José dos Campos-SP, cidade que recebeu a primeira certificação internacional nas três normas”, conclui a apresentação.

Boa gestão

Para obter a certificação, São José dos Campos passou por um processo rigoroso, que levou em consideração 276 indicadores contidos nas três normas ISO em setores como serviços urbanos, qualidade de vida e práticas sustentáveis.

Entre os destaques da cidade, estão o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), considerado o melhor projeto de segurança do país, e a Linha Verde, corredor sustentável com a utilização de ônibus 100% elétricos.

Também foram reconhecidas com nível de excelência o sistema de coleta de resíduos, coleta e tratamento de esgoto, cobertura de 100% da área urbana e rural com lâmpadas de LED, novo sistema de estacionamento rotativo, semáforos inteligentes, serviço de monitoramento por satélite, análise e detecção de mudanças no território.

Na saúde, estão a ênfase na quantidade de leitos hospitalares disponíveis, o prontuário médico unificado na rede e a campanha de imunização contra a covid.

Os investimentos e ferramentas tecnológicas por meio do programa Educação 5.0 foram os destaques da área educacional, segundo o processo de certificação.