MAR DE DENTRO chega aos cinemas em 7 de abril, com distribuição da Califórnia Filmes

Mar de Dentro

Manuela é uma profissional de sucesso que, ao se descobrir grávida de um colega de trabalho, tem de lidar com a transformação de seu corpo e sua vida. Em meio a tantos desafios, ela se defronta com uma fatalidade que afetará ainda mais seu destino. Quando o bebê nasce, ela tem de aprender a ser mãe mesmo sem gostar, a priori, da maternidade.

Direção: Dainara Toffoli

Elenco: Monica Iozzi, Rafael Losso, Gilda Nomacce, Fabiana Gugli; Participação Especial: Zé Carlos Machado e Magali Biff

Gênero: Drama

País: Brasil

Ano: 2020

Duração: 90 min

Trailer:

https://youtu.be/7qXefoEsmQI

Ficha Técnica

Roteiro: Dainara Toffoli e Elaine Teixeira

Produção: Eliane Ferreira, Pablo Iraola e Dainara Toffoli

Produção: Muiraquitã Filmes e Elástica Filmes

Co-produção: Telecine

Produção Executiva: Eliane Ferreira

Direção de Fotografia: Glauco Firpo

Direção de Arte: Fernando Timba

Montagem: Willem Dias, AMC

Edição de Som: Beto Ferraz

Mixagem: André Tadeu

Trilha Sonora: André Namur e Yaniel Matos

Figurino: Aline Canela

Caracterização: Britney Federline

Produção de Elenco: Diana Galantini

Biografia

Dainara Toffoli

Dainara Toffoli é diretora, roteirista e produtora. Recentemente dirigiu as séries Manhãs de Setembro para o Amazon Prime Vídeo, protagonizado pela cantora Liniker e indicado ao prêmio APCA de Melhor Série de TV; De Volta aos 15, para a Netflix, protagonizado por Maísa e Camila Queiroz e se prepara para rodar a segunda temporada de As Five, para a Globoplay.

Iniciou sua carreira no aclamado Ilha das Flores, de Jorge Furtado, depois disso exerceu diferentes funções até roteirizar, junto com José Roberto Torero e Gustavo Cascon, e dirigir, junto Diego de Godoy, seu primeiro curta, Um Homem Sério. A adaptação de Machado de Assis, ganhou cinco prêmios no Festival de Gramado, entre eles, Melhor Filme pelo Júri Popular e Melhor Ator para Ari França, além de ter sido selecionado para os festivais de Clermont Ferrant, Roterdã, Vila do Conde, entre outros. Dainara coproduziu e dirigiu o média metragem Dona Helena, sobre a vida da violeira Helena Meirelles, eleito o Melhor Filme no II FEMINAFEST e selecionado para a mostra competitiva do É Tudo Verdade e para festivais na Holanda, Espanha, EUA, Bélgica e Finlândia. Em televisão, Dainara criou, roteirizou e dirigiu a comédia Amigo de Aluguel (Universal) e foi uma das diretoras das séries Antônia (Globo); Lili, a Ex (GNT); Dia UM (HBO), As Five, 1ª temporada (Globoplay).

Muiraquitã Filmes

A Muiraquitã Filmes é uma produtora brasileira dedicada a produzir filmes e séries de ficção e não-ficção com perspectivas únicas e autênticas, em colaboração com cineastas talentosos e parceiros em todo o mundo.

Em abril irá lançar nos cinemas “Mar de Dentro” de Dainara Toffoli.Suas mais recentes produções foram o longa “Sol” de Lô Politi, que estreou em 2021 na Mostra de São Paulo e ganhou o prêmio de melhor ator para Rômulo Braga no Festival do Rio 2021; e o documentário “Os Arrependidos” de Armando Antenore e Ricardo Calil que ganhou melhor documentário no É tudo verdade 2021. Entre outros projetos recentes podemos destacar o documentário “Fico te devendo uma carta sobre o Brasil” de Carol Benjamin, que estreou no IDFA e foi selecionado para o festival É Tudo Verdade, recebendo menção especial do júri em ambos – feito em coprodução com a Daza Filmes e a VideoFilmes; “Cine Marrocos” de Ricardo Calil, que estreou no Dok Leipzig e ganhou o Golden Dove da Next Masters Competition, além de prêmios de melhor documentário nos festivais É Tudo Verdade e Festival Internacional de Guadalajara; e o longa ficção “Querência” de Helvécio Marins Jr.; em co-produção com a VideFilmes e a Autentika Filmes da Alemanhã, que teve sua estreia na seção Forum do Festival de Berlim e recebeu o prêmio de melhor filme no Festival Internacional de Jeonju.

A Muiraquitã Filmes também produziu os longas “Vermelho Russo” de Charly Braun, completamente filmado na Rússia, e o documentário “A Luta do Século” de Sergio Machado, ambos estrearam no Festival do Rio, ganhando os prêmios de melhor roteiro e melhor documentário, respectivamente. Produziu ainda o documentário “Fabricando Tom Zé” de Décio Matos Jr., vencedor do prêmio de melhor documentário pelo júri popular no Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Em fase de pós-produção, estão os longas “Bala sem nome” de Felipe Cagno, “Eneida”, de Heloisa Passos, “Duas Irmãs” de Ana Flavia Cavalcanti e Felipe Barbosa.

Atualmente produzindo os documentários “Testament”, de Meena Nanji e Zippy Kimundu, em coprodução com o Quênia, Estados unidos e a Alemanha, que recebeu apoio de importantes fundos como: HotDocs BIG, IDFA Bertha Fund, IDA Enterprise, Afridocs, Docubox Kenya, Chicken and Egg Acelerator Lab, Ford Foundation e recentemente World Cinema Fund, e “Sobre Memória e Esquecimento”, de Ricardo Martensen, ganhador das bolsas de desenvolvimento do Sundance Documentary Fund e do IDFA Bertha Foundation.

Elástica Filmes

Elástica Filmes é uma produtora de filmes e séries para cinema e TV, focada em temas contemporâneos, ciências, povos, saúde e artes. Fundada em 2006 pelas irmãs gêmeas Dainara e Tatiana Toffoli, com a intenção de desenvolverem seus próprios projetos, a produtora estreou no Festival É Tudo Verdade com o documentário “Dona Helena”, de Dainara Toffoli, em coprodução com a M.Schmiedt Produções. O filme ganhou melhor documentário no Festival Tudo Sobre Mulheres, participou de diversos festivais nacionais e internacionais e vem sendo, desde então, veiculado em canais de tevê como GNT, Canal Brasil, TV Brasil e TV Cultura.

Ao longo de 16 anos, a Elástica produziu 11 médias-metragens para televisão, 2 curtas-metragens e agora lança o primeiro longa de ficção em coprodução com a Muiraquitã Filmes. Desenvolvido e dirigido por Dainara Toffoli, Mar de Dentro estreou na Mostra de Cinema de São Paulo e será lançado em abril nas salas de cinema.

Produziu os documentários média-metragem “Louceiras” (Menção Honrosa no 14º FICA – Festival de Cinema Ambiental da Cidade de Goiás); “Baré, Povo do Rio” (Melhor Realização Artística no Telas -Festival Internacional de Televisão de São Paulo).

Em abril, lança a série documental “Amazônia: Arqueologia da Floresta” que acompanha a equipe do arqueólogo Eduardo Góes Neves e, ainda no primeiro semestre, a série “Respiração em 4 Atos”, com concepção de Ivaldo Bertazzo, ambas para o SescTV.