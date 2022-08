Urbam implanta atendimento ágil automatizado

A Urbam inovou e implantou o chatbot, atendimento automatizado, para a comunicação direta com a população. Os usuários passam a contar com atendimento imediato diariamente, durante 24 horas, com perguntas diretas e respostas objetivas pelo site.

Urbam

Caso necessite solicitar um serviço (entre os disponíveis no chat), os horários de atendimento são das 7h às 22h, de segunda a sábado e das 7h às 19h, aos domingos.

O intuito é facilitar a busca pelos serviços no site da empresa. Se o usuário quer agendar o Lixo Tour pelo chatbot, por exemplo, ele recebe o link para realizar o procedimento.

Chatbot

No chatbot, praticamente todas as funcionalidades podem ser acessadas de maneira simples e intuitiva. Basta escolher entre as diversas opções sugeridas.

Uma das principais vantagens do contato inteligente é a facilidade e rapidez no atendimento. A pessoa não precisa navegar por várias abas do site ou ligar no 156 ou no telefone da Urbam para ter acesso às informações básicas. Basta acessar o ícone do Whatsapp no canto inferior direito do site.