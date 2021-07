São José dos Campos é a 6ª melhor cidade das Américas para investimentos

São José dos Campos está entre as 6 melhores cidades das Américas na categoria custo-benefício para receber investimentos nos próximos anos. É o que o revela a publicação Americas Cities of the Future 2021/22, destaque na edição junho/julho da revista Foreign Direct Investment Strategy.

A revista pertence ao conceituado grupo britânico Financial Times, um dos mais respeitados periódicos especializados em economia do mundo.

No estudo elaborado com a ajuda de um grupo de especialistas, São José dos Campos lidera o ranking entre os municípios brasileiros em sua categoria.

São José é a 6ª melhor cidade das Américas para investimentos

A cidade disputou com 42 municípios de médio porte, com mais de 500 mil habitantes, de acordo com critérios da revista. No total, 210 cidades das Américas do Norte, Sul e Central foram avaliadas em 5 categorias.

A revista classificou a capacidade de receber investimentos das cidades nas categorias Potencial Econômico, Acolhedora para Novos Negócios, Capital Humano e Estilo de Vida, Conectividade e Relação Custo-Benefício, na qual São José foi inserida.

Setor aeroespacial

A revista Foreign Direct Investment Strategy também publica regularmente o ranking das melhores cidades das Américas por setores econômicos.

Em 2018/19, o levantamento da publicação apontou São José dos Campos como líder entre as cidades das Américas para receber investimentos no setor aeroespacial.

Reconhecimento internacional

O reconhecimento internacional é um reflexo da vocação industrial e empreendedora da cidade e do empenho da Prefeitura de implementar uma gestão baseada na inovação e no fortalecimento e desenvolvimento econômico, atraindo e incentivando investimentos para a cidade.

Entre as boas ações implantadas pela Prefeitura, está o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), que prevê investimentos de R$ 500 milhões em projetos de desenvolvimento em vários setores.

O programa está entre as maiores iniciativas de parcerias com a iniciativa privada em execução atualmente no Brasil.

São José dos Campos

São José dos Campos será o primeiro município brasileiro a ser certificado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) como Cidade Inteligente, de acordo com três normas internacionais NBR ISO (International Organization for Standardization). Apenas 79 cidades no mundo possuem essa certificação.

O processo de certificação é uma iniciativa inédita no Brasil e está sendo desenvolvido pela ABNT em associação com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, complexo de inovação e empreendedorismo criado e apoiado pela Prefeitura.