Porter Airlines encomenda até 80 jatos E195-E2 para iniciar plano de expansão

Com um pedido firme para 30 jatos E195-E2, da Embraer, e direito de compra de mais 50 aeronaves do mesmo modelo, a Porter Airlines apresentou seu plano de expansão para destinos em toda a América do Norte. O negócio será incluído na carteira de pedidos (backlog) da Embraer do segundo trimestre e tem valor de US$ 5,82 bilhões, a preço de lista, com todas as opções sendo exercidas. Divulgado em maio de 2021, este anúncio adiciona os direitos de compra e o nome do cliente, que ainda não havia sido divulgado.

Porter Airlines

A Porter Airlines será o cliente de lançamento da mais nova família de jatos da Embraer, a E2, na América do Norte. O investimento da Porter deve movimentar o mercado da aviação canadense, ampliando a concorrência, elevando os níveis de serviço de passageiros e criando até seis mil novos empregos. A Porter pretende utilizar o E195-E2s em destinos populares de negócios e lazer em todo o Canadá, Estados Unidos, México e Caribe a partir de Ottawa, Montreal, Halifax e do Toronto Pearson International Airport.

Michael Deluce, presidente e CEO da Porter Airlines

“Este é um momento decisivo na história da Porter. Hoje estabelecemos as bases para um novo e mais abrangente serviço para nossos clientes, entregue no verdadeiro estilo de conforto da Porter. O E2 da Embraer, com sua cabine espaçosa, operações mais silenciosas e sem assentos do meio, proporciona a requintada e confortável experiência sobre a qual a Porter construiu sua reputação de serviço e qualidade. Nossos clientes vão adorar a experiência neste jato tanto quanto nós da Porter,” disse Michael Deluce, presidente e CEO da Porter Airlines.

Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial

“Com este pedido para até 80 de nossas maiores aeronaves, o E2 está fazendo uma estreia impressionante na América do Norte. Além de ser a aeronave mais silenciosa e eficiente em consumo de combustível do segmento, o E195-E2 também se destaca pelo excelente desempenho operacional,” disse Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.

A primeira entrega para a Porter está programada para o segundo semestre de 2022. O contrato contempla a opção de converter os direitos de compra para o jato E190-E2. Isso proporcionaria maior flexibilidade para introduzir serviços sem escalas em mercados com menos passageiros e adicionar frequências em rotas de maior demanda.

O E195-E2 acomoda entre 120 e 146 passageiros. Os planos de configuração dos jatos E2 da Porter serão revelados oportunamente.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

