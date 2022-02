São José dos Campos conclui primeira ADL de 2022

A Prefeitura de São José dos Campos concluiu a primeira ADL (Avaliação de Densidade Larvária) de 2022, com o registro de 1,10 no IB (Índice Breteau). Ou seja, de acordo com o índice larvário, a cada 100 imóveis, foram encontrados 11 recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti.

O programa de controle das arboviroses de São José dos Campos divide o município em 42 áreas e todas são visitadas para a realização da ADL. O levantamento, realizado durante todo o mês de janeiro, teve o objetivo de identificar os níveis de infestação das larvas do vetor que transmite doenças como dengue, chikungunya e zika.

ADL (Avaliação de Densidade Larvária)

Ao todo, a taxa larvária dessa primeira ADL de 2022 cresceu 0,60 em comparação a janeiro de 2021, já que no mesmo período do ano passado o índice foi de 0,50. Mesmo com o aumento do índice, o número de casos confirmados de dengue neste ano (21) é menor que o de 2020, quando a cidade contabilizava 28 casos.

Com base no resultado da primeira ADL de 2022, a Prefeitura já intensificou as ações de prevenção e controle nas regiões que tiveram o maior aumento no IB.

Ações de Prevenção

A Prefeitura, por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonozes), mantém diversas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, em todas as regiões da cidade.

Na Operação Casa Limpa, por exemplo, os bairros com os maiores índices larvários são visitados com o objetivo de eliminar objetos que possam servir de criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura ainda mantém a visitação aos imóveis com um trabalho de educação e orientação à população sobre os riscos das doenças e como evitar recipientes que podem acumular água. Diante da notificação de casos positivos de dengue, ações de controle de criadouro e nebulização.

A população também pode ajudar a combater a dengue denunciando possíveis criadouros do mosquito pelo telefone 156.

A Prefeitura mantém diversas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti – Foto: Adenir Britto/PMSJC