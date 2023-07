São José Basketball fecha parceria de naming rights com a Coop

Acordo é válido para a temporada 2023/24 e consolida presença da empresa no esporte

Nesta segunda-feira (17), o São José Basketball anunciou oficialmente a chegada da Coop como nova patrocinadora-master da equipe para a temporada 2023/24, na qual disputará o Campeonato Paulista e o NBB.

A parceria inclui a presença da marca como nova detentora do naming rights do time, que passará a se chamar Coop São José Basketball nesta temporada. Além disso, o acordo prevê ainda uma série de ativações envolvendo a torcida durante as competições.

“O esporte transforma pessoas e comunidades. Por isso, patrocinar o São José Basketball vai ao encontro de nossos valores, reforçando o pilar de convivência da marca Coop. Por meio de um excelente time, como este, que representa união, garra e determinação, conseguimos valorizar ainda mais a cidade de São José dos Campos que acolhe com tanto carinho a Coop”, declara Luciana Samadello, gerente de Marketing e Digital da Coop.

Com mais de 68 anos de história, a Coop é uma das maiores redes de varejo do Brasil.

O evento foi realizado nesta quarta-feira (19/07), às 11h, na Coop do Jardim Morumbi, para apresentar o elenco e a comissão técnica que representarão o basquete joseense nas competições da temporada.

A cerimônia foi aberta à torcida e imprensa, também marcou a abertura da semana de jogos da 2ª etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), que acontecerão no ginásio do Teatrão, na Vila Industrial, entre os dias 20 e 26 desse mês. Este é o maior torneio nacional sub-22 da modalidade e conta com a participação do Coop São José Basketball, que é o atual vice-campeão da competição.

A Equipe do Coop São José Basketball conta com o patrocínio da Coop, Oscar Calçados, Vinac Consórcios, MrJack.bet, Shopping Jardim Oriente, DM, Milclean, Desktop Internet, Árbore Engenharia e Poliedro Educação. Apoio da Emercor, Tomovale, RT Sports, Academia Vale Fight Club, Padaria Kennedy e Com-Sciência Saúde. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade. https://www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br

Armador – Diego Figueredo, Gabriel Caldeira, Jean Lucas e Gabriel Pedrosa

Ala-Armador – Augusto Cabral, Pedro Infante, Felipe Gregate e Kauê Gelascov

Alas – Leonardo Lema, Vitor Silvério e Caio Oliveira

Ala-pivô – Douglas dos Santos, Maciel e Felipão

Pivôs – Renato Carbonari, Matheus Leal e Afonso

Comissão Técnica:

Luis Inácio – Diretor Geral

André Stefanelli (Dedé) – Supervisor Técnico

Francisco Carlos Flora de Toledo – Supervisor Administrativo

Sebastián Figueredo – Técnico

Cristiano Ahmed – Assistente Técnico

Carlos Lima – Assistente Técnico

Paulo Nery- Preparador Físico

Matheus Guirro- Estatístico

Pedro Morais – Estatístico

Dr. Marco Antônio de Toledo- Médico

Carlos Prado- Fisioterapeuta

Leonardo – Fisioterapeuta

Leonardo Fonseca – Atendente

Geraldo Sampaio – Atendente

