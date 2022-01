Corinthians vence o São José EC na Copinha

A última rodada da fase de classificação disputada na noite desta segunda-feira (10/01) no estádio Martins Pereira definiu os dois times classificados no grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sede de São José dos Campos.

Resende-RJ & River-PI

No primeiro jogo da noite, Resende-RJ e River-PI empataram em 1 a 1, resultado que classificou o time fluminense à segunda fase do torneio. Já na rodada de fundo, o Corinthians confirmou seu favoritismo ao vencer o São José por 2 a 0.

Com os resultados da terceira rodada, o Corinthians terminou com 100% de aproveitamento, 9 pontos conquistados em 3 jogos. O Resende-RJ ficou em segundo com 4 pontos; o River-PI com 2 e o São José com 1.

Foto:Rodolfo Moreira

Corinthians & São José EC

Primeiro colocado do grupo 15, o Corinthians continua na sede de São José dos Campos no primeiro confronto do mata-mata válido pela segunda fase da Copinha. O adversário será o Ituano, provavelmente na quarta-feira (12). A Federação Paulista de Futebol deverá confirmar o dia e horário da partida nesta terça-feira (11).

Foto:Rodolfo Moreira

Foto:Rodolfo Moreira

Casa cheia

O estádio Martins Pereira mais uma vez recebeu casa cheia na última rodada da fase de classificação do grupo 15. Cerca de 10 mil torcedores lotaram as arquibancadas e fizeram uma bonita festa, sobretudo na última partida da noite, que reuniu os anfitriões joseenses contra o Corinthians.

Foto:Rodolfo Moreira

O esquema especial de segurança montado pela Polícia Militar, com apoio da Prefeitura, funcionou novamente, sem registros de tumultos ou incidentes. Mais de 100 servidores municipais atuaram em diversas frentes, como no cumprimento dos protocolos sanitários, orientação de trânsito, fiscalização de ambulantes e segurança.