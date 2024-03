São José abre ‘dengário’ no Hospital de Clínicas Sul

A Prefeitura de São José dos Campos abre, a partir deste sábado (16), um ‘dengário’ no Hospital de Clínicas Sul, no Parque Industrial, para ampliar o atendimento aos pacientes com suspeita de dengue na cidade.

‘Dengário’

A ação faz parte do Plano de Contingência municipal. Apelidado de ‘dengário‘, o novo espaço para atendimento foi aberto estrategicamente no Hospital de Clínicas Sul devido a demanda da região, que tem maior incidência de casos, correspondendo a mais de 40% dos registros na cidade.

Hospital de Clínicas Sul

O espaço conta com sala de triagem, 30 cadeiras de hidratação, dois consultórios para atendimento médico, testes rápidos de NS1 e funcionará 24 horas, em todos os dias da semana, com equipe dedicada aos casos que necessitarem de reidratação e medicação (via oral ou venosa), tendo capacidade para atendimento de mais de 600 pacientes por dia.

Toda a rede de Saúde, com as UBSs, UPAs e hospitais públicos da cidade, mantém o atendimento normalmente, com a realização de testes NS1 se necessário.

A Prefeitura também está divulgando a programação diária de ações contra a dengue na página Campanha Contra a Dengue.

Colaboração

É essencial a colaboração dos munícipes, redobrando os cuidados e sendo cordiais com os agentes, que trabalham para garantir a saúde de todos, deixando-os entrar na casa para avaliação dos quintais, vasos de plantas e ralos.

E caso identifique terrenos abandonados ou locais que possam ser criadouros do transmissor da dengue, o munícipe deve entrar em contato pela central 156 (telefone, site e aplicativo).