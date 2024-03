Em Noite Comemorativa Pelos 30 Anos, ASSECRE Lançará Livro Sobre Sua História

O livro “Movidos por Valores e Propósitos – Os Desafios e as Conquistas da ASSECRE em Seus 30 Anos de História” será lançado primeiramente para convidados, em São José dos Campos, no próximo dia 21 de março, às 19h, no Clube de Campos Santa Rita. Em breve, o livro será lançado em evento aberto ao público, em data a ser anunciada.

A obra reúne a história desde sua fundação, de como a ASSECRE vem se dedicando a melhorar o ambiente de negócios para os pequenos e médios empresários. Narra a trajetória da Associação das Empresas do Chácaras Reunidas ao longo de três décadas, explorando como a associação enfrentou desafios locais e globais, adaptando-se à influência das inúmeras mudanças no cenário mundial dos últimos tempos. Destacando o papel do associativismo na união de forças para enfrentar adversidades e alcançar o progresso. Ressalta a importância do compromisso com o crescimento sustentável e liderança na comunidade empresarial do Vale do Paraíba.

“Foram entrevistadas mais de cinquenta pessoas que fizeram parte destes 30 anos da ASSECRE. O livro traz histórias de desafios e conquistas das gestões da velha e nova guarda, desde a origem, com mobilização de um grupo de empresários em prol da escola do bairro Elmano Ferreira Veloso, que em seguida viu por bem formar a associação para lutar por melhorias na infraestrutura urbana e social da região. Ao mesmo tempo que ajudava no fomento dos pequenos e médios empresários. Estes movimentos ampliaram o raio geográfico de ação da entidade, atraindo novos empreendedores nos levando a realizar inúmeras ações, entre elas, a FEISSECRE que teve vinte e uma edições”, pontuou Wagner Siqueira, um dos diretores executivos da ASSECRE.

Dentro da obra literária poderá ser conferido também o relacionamento da ASSECRE com a comunidade do bairro Chácaras Reunidas e com seus associados.

“Todos os membros da diretoria realizam trabalho voluntário sem qualquer remuneração ou reembolso e somos norteados pelos pilares da ASSECRE que são: educação, cultura, inclusão social e empregabilidade. Desenvolvemos dentro da associação, desde aulas de wrestling e balé para as crianças a cursos de capacitação e especialização para os colaboradores das empresas associadas, até workshops para empresários sobre temas atuais, com tributação entre outros assuntos”, pontuou Eduardo Piloto, um dos diretores executivos da ASSECRE.

Mas, o livro não relata somente histórias do passado, conta sobre as parcerias público privadas.

“Tratamos, também, de historiar as recentes iniciativas destinadas a manter a relevância e a qualidade dos serviços prestados aos associados, para os próximos anos. E estamos atentos às modificações do mercado com suas novas exigências, com um componente ainda mais desafiador: o fenômeno da desindustrialização e o imperativo de acelerar o passo rumo à 4a Revolução Industrial”, exemplificou Gabriel Santos Araújo.

Essas e outras ações da ASSECRE, que desenvolve um trabalho de qualidade em diversas frentes e sua contribuição para a história empresarial do Vale do Paraíba, poderão ser conferidas em 136 páginas que foram resumidas em cinco capítulos pelo autor Rosenildo Ferreira, da Somos Editora. A obra é um importante registro para o universo corporativo e associativo. Em breve, o livro será lançado em evento aberto ao público, em data a ser definida e comunicada.

Lançamento do Livro Movidos por Valores e Propósitos – Os Desafios E As Conquistas da ASSECRE Em Seus 30 Anos de História

Dia: 21/3/2024

Horário: 19h

Local: (evento fechado- para convidados) Clube de Campo Santa Rita, em São José dos Campos.