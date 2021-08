Santander abre inscrições para 1.500 bolsas de curso preparatório para certificação CPA-20

Programa de capacitação é destinado a profissionais e estudantes que desejam atuar na distribuição de produtos e investimentos;

Em busca de preparar profissionais para o setor bancário e de investimentos, o Santander Universidades abriu inscrições para 1.500 bolsas do curso preparatório da Cursos Edgar Abreu, empresa do grupo 4U Edtech, para a certificação CPA-20. A startup é dirigida por Edgar Abreu, profissional reconhecido no mercado pela liderança em aprovações nas principais certificações financeiras do Brasil. A capacitação tem duração de 2 meses e irá abordar temas como renda variável, renda fixa, derivativos, fundos de investimento e princípios básicos de economia e finanças.

Certificação CPA-20

Ao longo do curso, os participantes serão avaliados e os 500 bolsistas que obtiverem melhor desempenho terão suas inscrições na certificação CPA-20, da Anbima, que custa R$ 537, pagas integralmente pelo Santander. A prova conta com 60 questões e aproximadamente 2h30 de duração.

Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil

“As bolsas representam uma grande oportunidade de ingressar na área de investimentos, que segue crescendo, com uma das melhores certificações presentes no mercado. O Santander segue investindo de forma consistente em pessoas, fortalecendo a educação e a capacitação por meio de nossos programas”, diz Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

Cesar Vergaças Fernandes, superintendente executivo da Rede SP Metropolitana II

O CPA-20 é pré-requisito para quem deseja atuar no atendimento de clientes de alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias, plataformas de atendimento e corretoras de valores mobiliários. “Em um mercado com poucos especialistas certificados, esta é uma excelente oportunidade para capacitar profissionais em todo o país de forma online e garantir um diferencial no currículo dos bolsistas. Entre os 500 melhores participantes, esperamos que estejam talentos que em breve farão parte do Santander”, afirma Júlio Cesar Vergaças Fernandes, superintendente executivo da Rede SP Metropolitana II.

Edgar Abreu, CEO da 4U Edtech

“É uma honra trabalhar junto a uma instituição do porte do Santander. Temos aqui o reconhecimento de um trabalho que já fazemos há anos, facilitando o acesso à educação de qualidade e abrindo portas para centenas de profissionais. Juntos, vamos atuar em sinergia para o alcance de um impacto ainda maior”, comenta Edgar Abreu, CEO da 4U Edtech.

O programa, destinado a profissionais e estudantes, está com inscrições abertas pelo site http://app.becas-santander.com/program/santandercpa20.

Santander Universidades

O Santander Brasil foi selecionado para o top 10 do ranking Change The World 2019 da revista americana Fortune, que aponta as empresas que colaboram para tornar o mundo um lugar melhor por meio de seus próprios negócios. O firme compromisso com a educação superior, por meio do Santander Universidades (www.santander.com.br/universidades), também diferencia o Banco como a empresa que mais investe em educação no mundo, segundo Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500 de 2018. Já são acordos de colaboração com 1.000 universidades e instituições de 22 países, além de 2 bilhões de euros destinados a iniciativas acadêmicas e 600 mil bolsas de estudo desde 2002. O Santander Brasil tem investido mais de R$ 40 milhões por ano em educação, e em 2020 apoiamos mais de 24 mil estudantes por meio de diversos programas de bolsas de estudo.

4U Edtech

Fundada em 2021, a 4U Edtech tem a sua frente Edgar Abreu, profissional que acumula mais de 15 anos de experiência com certificações voltadas para o mercado financeiro e áreas correlatas. Desde 2005, o profissional ministra cursos preparatórios para as principais certificações financeiras, como CFP, CEA, CPA-20 e CPA 10.

Edgar foi também fundador da Casa do Concurseiro, empresa comprada pelo UOL em 2017 e cujo foco são os concursos públicos. No mesmo ano, o profissional criou, em parceria com o PUCRS, uma pós-graduação online em Finanças, cujo destaque foi a aproximação entre academia e mercado, algo ainda raro no Brasil.

O sucesso exponencial do curso, que já formou cerca de 50 mil alunos, chancelou o modelo de negócios hoje executado pela 4U Edtech. A startup possui parcerias firmadas com universidades e sua atuação se dá, principalmente, nas áreas de educação e tecnologia.