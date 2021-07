Alunos do Colégio Singular recebem convite para participarem de organização americana

O Colégio Singular, com unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, novamente é destaque internacional. Em razão das excelentes notas durante o curso High School (Ensino Médio com dupla certificação), os alunos Giovanna Fornaziero, Thaís Borges, Luiza Vezza, Ana Beatriz Bordão, Giulia Pio, Leonardo Stuber, Bruna Vitória Oliveira e Natalie Mesquita foram convidados para participarem do National Honor Society.

Colégio Singular

O NHS é uma organização americana que acompanha os alunos que cursam o High School nos Estados Unidos e nos demais países que possuem o programa, buscando os estudantes com as melhores notas. Para se chegar a esse critério, é preciso ter média no G.P.A. – Grade Point Average, o qual envolve as notas ao longo do curso.

Esta é uma grande conquista para os alunos, pois além da oportunidade de conhecerem outros estudantes de alta performance e terem acesso a vários benefícios, eles terão mais chance de serem aceitos ou receberem bolsas de estudos em universidades americanas. É um diferencial para o currículo e uma honraria bem vista internacionalmente.