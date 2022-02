Fundhas lança projeto AeroCephas para atender 4.000 pessoas

Lançado nesta quinta-feira (24), no Aeroporto de São José dos Campos – Prof. Urbano Ernesto Stumpf–, o projeto AeroCephas deverá atender 4.000 pessoas diretamente, com a oferta de 12 cursos gratuitos (presenciais e EAD) de qualificação profissional, voltados ao mercado aeronáutico.

O projeto é uma iniciativa da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e será conduzido pelo Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), que certificará todos os cursos ao término do período.

O primeiro curso será de Ética Profissional na Aviação Civil (50 horas) e começará no dia 8 de março, com a oferta de 425 vagas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 2 de março pela internet, na página do Qualifica São José, ou pelo telefone 156.

AeroCephas

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São José dos Campos, José Maria de Faria, presente ao evento, “a iniciativa da Prefeitura e da Fundhas é de extrema importância, pois está totalmente voltada às necessidades do mercado de trabalho local”.

Segundo a Fundhas, os cursos visam preparar candidatos para concorrer às vagas de emprego abertas pelo setor, além de oferecer uma continuidade de formação para os profissionais que já atuam na área.

Cursos oferecidos

Presencial:

1. Agente de Recepção em Aeroportos (40h)

2. Incoterms 2020 (40h)

3. Transportes Internacionais e Unitização de Cargas – Transporte Aéreo (40h)

4. O que são Ensaios não Destrutivos – END, na Aviação Civil (40h)

5. Inglês para o dia-a-dia (60h)

6. Assistente de Logística (160h)

EAD:

1. Assistente de Despachante Aduaneiro (200h)

2. Assistente de Serviços em Comércio Exterior (160h)

3. Ética Profissional na Aviação Civil (50h)

4. Importação: Rotinas e Procedimentos (80h)

5. Exportação: Exportação: Rotinas e Procedimentos (80h)

6. Familiarização Aeronáutica (30h)

Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza)

Rua Santarém, 560 – Parque Industrial

(12) 3932-0533 – https://fundhas.org.br/

Serão oferecidos 12 cursos gratuitos (presenciais e EAD) de qualificação profissional, voltados ao mercado aeronáutico – Foto: Adenir Britto/PMSJC