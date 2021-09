Samsung abre o novo com o lançamento dos novos Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G no Brasil

Com foco em produtividade e design, os novos dobráveis Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G da Samsung oferecem inovadoras maneiras de interagir com smartphones

– Seja para produtividade ou estilo, a Samsung te convida a abrir o novo com o lançamento da nova linha de smartphones dobráveis Galaxy Z no mercado brasileiro. O Galaxy Z Fold3 5G* e o Galaxy Z Flip3 5G* têm design marcante, são mais duráveis e resistentes que seus antecessores – inclusive à água2 – e reinventam a maneira como utilizamos e interagimos com nossos smartphones.



Quer você queira utilizá-lo para produtividade, com a grande tela do Galaxy Z Fold3 5G, ou para estilo, com a customização e praticidade do Galaxy Z Flip3 5G, ambos são smartphones dobráveis premium, desenvolvidos com a habilidade, design espetacular e inovações dos dispositivos topos de linha que os usuários da Samsung passaram a amar e esperar.

Samsung



“O Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G são a evolução dos smartphones dobráveis, com recursos pioneiros que oferecem conforto, estilo e maior praticidade e produtividade para os usuários. Eles confirmam o compromisso da Samsung com a constante inovação de tecnologias, auxiliando e facilitando o dia a dia dos consumidores”, afirma o vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, Antonio Quintas.

Galaxy Z Flip3 5G: estilo e praticidade

Imagem meramente ilustrativa3



O Galaxy Z Flip3 5G é o smartphone ideal para os usuários que buscam estilo e praticidade, sem abrir mão de funções e inovações. Com seu design elegante, compacto e que cabe perfeitamente no bolso, recursos de câmera aprimorados e uma tela externa maior4 projetada para uso rápido em qualquer lugar, o Z Flip3 5G é o smartphone perfeito para a autoexpressão, transparecendo personalidade e estilo.



O tamanho compacto do Z Flip3 5G é perfeito para assistir a um vídeo ou filme sem utilizar as mãos graças ao Modo Flex5. Desdobrando-o parcialmente, a função divide a tela, colocando o vídeo na metade superior, e os controle de programa, como brilho e volume, na metade inferior, deixando o foco do usuário no que realmente importa.



O mesmo Modo Flex ainda permite que ele seja utilizado como um tripé: deixe-o parcialmente dobrado sobre uma mesa e pose com os amigos para uma foto sem precisar usar as mãos.



Além da escolha de quatro cores da moda6 – Creme, Verde, Violeta e Preto – o Z Flip3 5G conta ainda com uma série de acessórios modernos e estilosos como capas com anel e alças7, que tornam ainda mais fácil segurar e dobrar o smartphone.



Galaxy Z Fold3 5G: produtividade e entretenimento

Imagem meramente ilustrativa8



O Galaxy Z Fold3 5G é o smartphone definitivo para produtividade e entretenimento imersivo. Quando desdobrado, o display premium ininterrupto Infinity Flex de 7,6 polegadas9 do Z Fold3 5G oferece uma experiência imersiva para aproveitar conteúdos de entretenimento graças à tecnologia de câmera abaixo da tela – uma baixa densidade de pixels sobre a câmera a “escondem” quando você assiste a um vídeo, joga um game ou utiliza sua rede social favorita.



Além do foco em entretenimento, a tela do Z Fold3 5G se torna uma verdadeira central multitarefa8 quando aberta, permitindo que o usuário utilize mais de um aplicativo ao mesmo tempo, ganhando tempo e praticidade, e a taxa de atualização adaptativa Super Smooth 120 Hz agora nas telas principal e externa permite uma visão mais nítida e suave dos conteúdos.



S Pen



O Galaxy Z Fold3 5G também é o primeiro dobrável do mercado a ser compatível com a caneta S Pen10, reconhecida tecnologia da linha Note. Em conjunto com a grande tela principal e suas funções multitarefa, o Z Fold3 5G permite, por exemplo, fazer anotações durante uma chamada de vídeo.

Imagem meramente ilustrativa11



São duas opções de caneta para o Z Fold3 5G: S Pen Fold Edition e S Pen Pro. Ambas apresentam uma ponta retrátil especialmente projetada com tecnologia limitadora de força para proteger a tela principal do Z Fold3 5G e manter sua tranquilidade ao usar ao fazer anotações com a caneta, cuja latência mais baixa garante que fazer anotações e enviar mensagens seja uma tarefa contínua e intuitiva.



Esta é uma versatilidade nunca vista antes em smartphones dobráveis, tornando o Galaxy Z Fold3 5G no dispositivo perfeito para o trabalho móvel.



Durabilidade e resistência à água



Tanto o Z Fold3 5G quanto o Z Flip3 5G foram feitos para durar. Graças à tecnologia Sweeper aprimorada, as cerdas dentro da dobradiça agora são mais curtas, ajudando a repelir a poeira e outras partículas, enquanto mantém a durabilidade dos dispositivos e a experiência de uso contínua.



De robustez única na categoria, o Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G são os primeiros dobráveis construídos com uma tecnologia anti-impacto, com o alumínio mais forte já usado em um smartphone Galaxy. Os smartphones também contam com o Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus™️, um vidro mais resistente para proteger contra arranhões e quedas acidentais.



Ambos também foram submetidos a um extenuante teste de dobra, verificado pelo Bureau Veritas, para resistir 200.000 vezes ao movimento de dobrar12, e a nova película protetora feita de PET13 extensível em conjunto com camadas otimizadas do painel de exibição resultam em uma tela principal 80% mais durável do que os dispositivos dobráveis anteriores.



O Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G também são os primeiros smartphones dobráveis do mercado equipados com resistência à água IPX81, o que garante tranquilidade contra respingos e acidentes.



Preço e disponibilidade no Brasil



A pré-venda do Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G começa nesta quinta-feira, 16 de setembro, em todo o Brasil. A venda começa no dia 08 de outubro. Para celebrar o lançamento dos smartphones no mercado nacional, a Samsung preparou uma bundle especial.

Aqueles que comprarem o Galaxy ZFold3 5G ganharão14 um Galaxy Watch4 ou Watch4 Classic e mais um Galaxy Buds2. É só se cadastrar no site Samsung Para Você dentro do período de 8 de outubro até 31 de outubro de 2021.

Já aqueles que optarem por um Galaxy ZFlip3 5G ganharão14 um Galaxy Watch4. Para resgatar o presente basta também se cadastrar no site Samsung Para Você de 08 a 31 de outubro.

A partir do dia 01 de outubro, os consumidores que compraram o Galaxy Z Fold3 5G e o Z Flip3 5G, no período da pré-venda, começarão a receber ou retirar os produtos de forma antecipada, conforme disponibilidade de estoque.

Imagem meramente ilustrativa

Produto Cor Memória Preços sugerido Galaxy Z Fold3 5G Preto, Verde e Prata 512 GB R$ 13.799 Galaxy Z Fold3 5G Preto, Verde e Prata 256 GB R$ 12.799 Galaxy Z Flip3 5G Creme, Verde, Violeta e Preto 256 GB R$ 7.499 Galaxy Z Flip3 5G Creme, Verde, Violeta e Preto 128 GB R$ 6.999

Troca Smart

E ter um Samsung Galaxy de última geração está ainda mais fácil. Nas lojas Samsung, seu smartphone usado pode valer desconto na compra dos novos Galaxy ZFlip3 5G ou Galaxy Fold3 5G. É a Troca Smart15 Samsung, que avalia o seu dispositivo usado e define um valor que será pago pela Samsung no aparelho antigo. Desta forma, o cliente, já adquire o produto pagando apenas a diferença entre o item trocado e o valor de um dos novos Galaxy Z Fold3 5G ou Galaxy Z Flip3 5G.

Para obter mais informações sobre o Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 visite www.samsungmobilepress.com, https://news.samsung.com/br/galaxy ou https://www.samsung.com/br/.

Especificações do Galaxy Z Fold3 5G

Display Tela Principal 7.6 polegadas QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Display (22.5:18) tela Infinity Flex (2208 x 1768), 374ppi, taxa de atualização adaptativa de 120Hz *Medido diagonalmente, o tamanho da tela principal do Galaxy Z Fold3 5G é 7,6 polegadas no retângulo completo e 7,4 polegadas com os cantos arredondados; a área visível real é menor devido aos cantos arredondados. É possível notar um vinco no centro da tela principal. Isso é uma característica natural do smartphone. Tela Externa 6.2 polegadas HD+ Dynamic AMOLED 2X Display (24.5:9), 2268 x 832, 387ppi, taxa de atualização adaptativa de 120Hz *Medido diagonalmente, o tamanho da tela externa do Galaxy Z Fold3 5G é de 6,2 polegadas em um retângulo completo e 6,1 polegadas considerando os cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. Brilho HBM: (Tela Principal) 900nits (Tela Externa) 1000nitsPico: (Tela Principal) 1200nits (Tela Externa) 1500nits Dimensão e Peso Dobrado 67.1 x 158.2 x 16.0mm(Dobradiça) ~ 14.4mm(extremidade) Aberto 128.1 x 158.2 x 6.4mm Peso 271g Câmera Câmera Externa Câmera de Selfie de 10MP : F2.2, Tamanho do Pixel: 1.22μm, FOV: 80˚ Câmera sob a tela Câmera sob a tela de 4MP: F1.8, Tamanho do Pixel: 2.0μm, FOV: 80˚ Câmera Tripla Traseira Câmera Ultra Wide* de 12MP: F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚Câmera Principal de 12MP: Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Tamanho do Pixel: 1.8μm, FOV: 83˚Câmera de Zoom de 12MP: PDAF, F2.4, OIS, Tamanho do Pixel: 1.0μm, FOV: 45˚Super clear glass com Corning® Gorilla® Glass com DXDual OIS, 0,5x de saída e 2x de zoom óptico, zoom digital de até 10x, gravação de HDR10 +, Rastreamento AF* A Câmera ultra-wide captura até 4,3 vezes mais em termos de área de captura. O campo de visão resultante pode ser menor quando ocorre a correção ultra-wide da lente. Os resultados podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento. Processador 64-bit Octa-Core de 5㎚※ 2.84㎓ (Velocidade Máxima do Clock) + 2.4㎓ + 1.8㎓ Memória 12 GB de RAM com 512 GB de armazenamento interno (UFS3.1)12 GB de RAM com 256 GB de armazenamento interno (UFS3.1) * A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado. O espaço de armazenamento real pode variar de acordo com o mercado, modelo, tamanho e formato do arquivo. Bateria Bateria dupla de 4.400 mAh (típica)* *Valor típico testado em condições de laboratório terceirizado. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras testadas sob o padrão IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é 4275mAh. A vida útil real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores. Carregamento Carregamento rápido compatível com e sem fio *Wireless PowerShare **Carregamento rápido 25WCarregamento rápido sem fio de 10 WCarregamento reverso sem fio 4,5 W *Carregamento com fio compatível com QC2.0 e AFC, carregamento sem fio compatível com WPC e PMA

**Wireless PowerShare é limitado a smartphones Samsung ou de outra marca com carregamento sem fio WPC Qi, como a linha Galaxy S21, Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, e os wearables como Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch, e Galaxy Buds. Pode não funcionar com determinados acessórios, capas ou dispositivos de outras marcas. Pode afetar a recepção de chamadas ou os serviços de dados, dependendo do ambiente de rede. Resistência à Água IPX8 *IPX8 é baseado em condições de teste para submersão em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos. Não resistente a água com alta pressão ou à líquidos que não sejam agua doce. Não é resistente à poeira. OS Android 11 Rede [LTE]*: 4X4 MIMO aprimorado, 7CA, LAA, LTE Cat.20

[5G]**: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 *A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operadora e ambiente do usuário.**Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operadora e ambiente do usuário. Conectividade [Ultra Wide Band][Wi-Fi 6E] 802.11 a / b / g / n / ac / ax HE160 MIMO, 1024QAM[Bluetooth] Bluetooth® v 5.2 (LE até 2 Mbps), USB Tipo C, NFC, Localização (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) *A cobertura do Galileo e BeiDou pode ser limitada. BeiDou pode não estar disponível em alguns países. SIM Card Um eSIM e dois Nano SIM *Cartão SIM vendido separadamente. A disponibilidade pode variar dependendo do mercado e da operadora.

**A disponibilidade do eSIM pode variar dependendo da versão do software, região e operadora. Verifique com sua operadora se seu plano de rede móvel oferece suporte para eSIM. Soluções de Pagamento Samsung PayCartões de crédito e débito: NFC

Cartões de associação, cartões-presente, cartões de trânsito, serviço de ponto de recompensa *Disponível em alguns países. As soluções de pagamento e os recursos disponíveis podem variar dependendo do mercado, operadora e provedores de serviços. Sensores Sensor capacitivo de impressão digital (lateral), acelerômetro, barômetro, sensor giroscópio, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidade, sensor de luz Autenticação Tipo de bloqueio: padrão, PIN, senhaTipo de bloqueio biométrico: sensor de impressão digital*, reconhecimento facial *O Galaxy Z Fold3 5G possui um sensor de impressão digital capacitivo na lateral. Áudio Caixa de som stereoSurround sound com Dolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclusos.)

UHQ 32-bit &DSD64/128 support*, PCM: Up to 32 bits, DSD: DSD64/128Formato de reprodução de áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF ***A reprodução de DSD64 e DSD128 pode ser limitada dependendo do formato do arquivo. Vídeo Formato de reprodução de vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBMConexão de TVWireless: Smart View (espelhamento de tela 1080p a 30 fps) / Com fio: admite Display Port sobre USB tipo C. Admite saída de vídeo ao conectar via adaptador HDMI*. (DisplayPort 4K UHD a 60 fps)* Cabo HDMI vendido separadamente. Segurança Plataforma Knox: monitoramento e proteção em tempo real.

Vírus, prevenção de malware.Pasta segura: um espaço seguro no dispositivo para isolar e proteger conteúdo como aplicativos, fotos, filmes e arquivos privados. ***Os fornecedores de soluções de prevenção de vírus e malware podem variar dependendo do mercado. A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado e a operadora. Cores Preto, Verde e Prata**A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o pais ou a operadora. Conteúdo da caixa Galaxy Z Fold3 5G, cabo de dados, extrator de chip, guia de início rápido *** Os componentes reais podem não estar disponíveis dependendo do modelo e região. A cor da embalagem pode variar dependendo da cor do dispositivo.

Especificações do Galaxy Z Flip3 5G