Afta: como resolver o problema que afeta 1 a cada 5 pessoas

Em algum momento da vida, você certamente já precisou lidar com uma afta em algum ponto da boca, seja na língua, próximo aos lábios ou nas bochechas. Mas, você sabe o que é esse pontinho branco que surge na região bucal, ocasionando um certo incômodo? E quais são as causas dessas lesões?

A verdade é que a afta é considerada comum dentre as doenças bucais. Estima-se que uma em cada cinco pessoas já teve essas lesões, segundo a Associação Internacional de Cirurgiões Bucomaxilofaciais, sendo mais frequente entre o público feminino.

O que causa a afta na boca?

As aftas orais tratam-se de pequenas úlceras na boca, com tamanho geralmente raso, que se caracterizam por um processo inflamatório e um pouco dolorido, que se intensifica na fala ou no movimento de deglutição, a depender de onde a ferida está localizada.

Ainda não há uma causa exata para o surgimento da afta, mas estudos mostram que um desequilíbrio do sistema de defesa do corpo favorece o ataque à mucosa bucal. No entanto, alguns fatores que tornam uma pessoa mais suscetível à tais lesões são:

Mudanças hormonais;

Doenças imunológicas;

Tabagismo e consumo de bebidas alcóolicas;

Hereditariedade;

Carência de nutrientes, como o ferro e vitaminas;

Excesso de alimentos ácidos e/ou industrializados;

Traumas, como mordidas acidentais

Além disso, existem doenças cujos sintomas são as aftas, mas estas apresentam um aspecto característico. São elas: herpes, sífilis, doença celíaca e doença de Crohn.

Quais as maneiras mais eficazes de tratar a afta?

Uma afta costuma durar entre 7 a 14 dias, e não requer um tratamento específico. Mas se o paciente sentir muita dor, principalmente quando faz uso de aparelhos de porcelana, é possível amenizá-la com a realização de bochechos com medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, ou antitérmicos, para casos de febre.

O uso de medicamentos tópicos também é recomendado para aftas simples, como as pomadas tópicas. Para ambos os casos, um médico precisa ser consultado.

As substâncias naturais também são indicadas pelos especialistas para o alívio da dor, como própolis diluído em água filtrada e chá e extrato de camomila.

A pergunta que fica é a seguinte: receitas caseiras são de fato eficazes e seguros para as aftas? A verdade é que esse tipo de solução, como a água ou sal com bicarbonato, só vai fazer a lesão doer ainda mais, e não vai levar à cura.

Como prevenir a afta?

Hoje existe uma série de práticas que auxiliam na prevenção do surgimento das aftas, como incluir práticas diárias que acabem com o estresse e visitar seu dentista regularmente, para que ele avalie a saúde de seus dentes e recomende a melhor maneira de fazer a escovação e cremes dentais menos irritantes para esta fase.

Também evite alimentos muito ácidos e que sejam perfurantes ou quentes, afinal, estes podem causar ou piorar uma lesão na mucosa.

Vale destacar que as aftas não são transmissíveis, mas todo cuidado é necessário. Portanto, esteja atento ao que você come e, principalmente, aos hábitos de higiene bucal. Caso as feridas surjam com muita frequência e durem mais de três semanas, recomendamos procurar um médico.