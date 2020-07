Saiba como criar um local adequado para estudar ou trabalhar em casa

O espaço deve ser confortável para garantir que você se mantenha concentrado.

Trabalhar em sistema home office ou estudar em casa exige um ambiente confortável e com uma boa mesa de trabalho. O espaço precisa garantir que você consiga manter a concentração, desligando-se do que acontece no restante da casa.

Mesmo quem vive em um apartamento pequeno consegue ter o seu cantinho, para se dedicar às suas atividades. No entanto, alguns cuidados são essenciais para criar o local adequado. Veja dicas que podem te ajudar nesta tarefa:

Elimine distrações

Seja durante o trabalho ou o estudo, o objetivo é manter-se concentrado. Então, independentemente do local escolhido, será necessário eliminar as distrações. TV e rádio só devem ficar por perto se você precisa deles para acompanhar notícias ou ajudam na concentração.

Além disso, é interessante manter o smartphone longe, ao menos enquanto estiver cumprindo suas obrigações. Pense que o espaço deve ser convidativo para a atividade e não para o lazer.

Escolha um espaço bem iluminado

Iluminação é essencial. Você pode contar com a natural ou investir em lâmpadas e luminárias. Ambientes escuros não são confortáveis para trabalhar ou estudar e exigem que você force a sua visão — o que pode resultar em dores de cabeça.

Ficar próximo à janela é uma boa opção para quem pretende aproveitar o dia para cumprir as tarefas. Agora, se você se sente mais produtivo durante a noite, capriche nas luminárias e em lâmpadas mais fortes.

Aposte em uma mesa de escritório

Uma escrivaninha é necessária para manter tudo organizado, além de ser mais prática do que uma mesa comum. Aproveite as gavetas para guardar itens que são importantes e podem ajudar no trabalho e nos estudos.

Na parte de cima da mesa de escritório, coloque apenas aquilo que é indispensável, ou seja, notebook ou computador, cadernos, livros, post-it, lápis e canetas.

Mantenha o ambiente organizado

Espaço desorganizado deixa de ser confortável e é propício para distrações. Então, todos os dias, você deve manter sua mesa de estudos ou trabalho organizada. Em cima dela, tenha apenas o que você usa com frequência, enquanto demais itens importantes podem ser guardados nas gavetas.

Trouxe xícaras, copos e pratos para o local? Assim que encerrar seu dia, leve tudo para a cozinha. Você deve se manter hidratado e pode beliscar um alimento ou outro durante as atividades, mas não precisa deixar aquela pilha de pratos e copos vazios em sua escrivaninha.

Opte por uma cadeira confortável

Além da mesa, a cadeira precisa ser confortável. Pense que você vai passar algumas horas do seu dia sentado ali e, com certeza, não vai querer ficar com dor nas costas no fim do dia.

Procure por uma cadeira que permita manter as costas retas e seus dois pés fixos no chão. Vale comentar que você também deve evitar sentar em cima de uma das pernas.

Tenha um quadro para anotações

Fazer anotações em um caderno é prático, tanto para quem está estudando, quanto para quem precisa lembrar de alguma reunião do trabalho. No entanto, você pode colocar suas anotações em um local mais visível.

Tem uma parede próxima da sua escrivaninha? Considere colocar post-its por ali e até pendurar um daqueles quadros de metal, que permitem fixar recados com ímãs. Assim, você consegue lembrar mais facilmente de tarefas importantes. Além dos lembretes, você pode adicionar algumas frases que ajudem a se manter motivado.

Crie uma rotina

A rotina é a maneira mais fácil de se adaptar ao seu espaço de estudos ou trabalho. Desse modo, proponha-se a cumprir suas atividades sempre no mesmo horário e na mesma duração.

Você precisa sentir como se estivesse na escola ou no escritório. Assim, também é indicado evitar usar a escrivaninha para atividades de lazer. Acima de tudo, não misture os ambientes, mesmo que estejam dentro de sua própria casa.