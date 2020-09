Curso gratuito EAD, para toda a família, propõe reflexão para mudança de vida em quatro semanas

Há apenas dois meses, a MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental, com 38 escolas em cidades paulistas, incluindo São José dos Campos, doou mais de 1.000 bolsas de estudos, pelo sistema EAD, a jovens de 13 a 22 anos. A ideia foi motivá-los durante a quarentena, de forma que não desistissem de ter uma carreira.

O sucesso da campanha fez com que os empreendedores Anderson Siqueira e Fábio Affonso, que dirigem a marca, fossem ainda mais generosos: agora, eles doarão 10.000 bolsas de estudos, também no formato EAD, voltadas a toda a família. “Percebemos a procura pelo curso Jornada do Campeão por pessoas de outras faixas etárias e recebemos comentários positivos de pais de alunos, que viram a empolgação dos seus filhos com os temas propostos. Muitos diziam: até eu gostaria de participar de um curso assim! Então, ampliamos a possibilidade a eles”, informa Siqueira.

O novo curso gratuito, chamado de “Desafio do Desenvolvimento Pessoal – Mude Sua Vida Em Quatro Semanas” terá aulas ao vivo, às quartas-feiras, em setembro (nos dias 9, 16, 23 e 30), às 18h, pelo sistema EAD, online, para pessoas cadastradas em todo o Brasil.

MicroPro

Para participar, o interessado deve acessar o link e fazer sua inscrição: www.micropro.com.br/desafio

Fábio Affonso, que já é mentor de um programa de coaching para jovens da MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental (veja detalhes no decorrer deste texto), ministrará as aulas, que terão temas como: Reflexão, Sonhos, Foto Temporal e A Grande Decisão. “Falamos sobre isso com nossos alunos diariamente. Além dos cursos profissionalizantes, que os preparam tecnicamente para atuarem no mercado de trabalho, temos um trabalho importante em nossas escolas, que é o de desenvolvimento comportamental. E isso se funde no conhecimento deles, formando-os para agir diante das situações que a vida apresenta, tanto profissionalmente como pessoalmente”, explica Affonso.

A MicroPro acredita que não basta oferecer aos profissionais, principalmente os jovens, formação puramente técnica. “Sem investir na formação também comportamental, os jovens chegam ao mercado de trabalho sem saber como agir e, quando conseguem emprego, perdem oportunidades por problemas comportamentais. Muitos talentos são desperdiçados assim”, diz o profissional.

O envolvimento das famílias na formação dos jovens

A MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental também acredita que a família tenha papel fundamental na formação dos jovens. Por isso, estende o curso “Desafio do Desenvolvimento Pessoal – Mude Sua Vida Em Quatro Semanas” às famílias. “Levar essa reflexão aos familiares pode ajudá-los no direcionamento de suas próprias carreiras e permite que apoiem o futuro de seus filhos. É preciso fazer com que todos pensem e tenham objetivos – e não apenas que deixem as coisas acontecerem, por si sós. Precisamos ter planos e cumprir etapas, se queremos uma vida melhor”, otimiza o empresário.

Como surgiram os cursos comportamentais da MicroPro

“O comportamento inadequado é o principal obstáculo para contratar jovens”. Essa foi a chamada de uma reportagem publicada no ano de 2018 que levou o empresário Fábio Affonso, franqueador da rede MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental, a tomar uma atitude em suas 38 escolas: ele decidiu dar aos alunos da MicroPro a chance de mudar esse cenário. “Eu já sabia que meu público-alvo tinha problemas para conseguir e manter emprego, mas ter acesso à pesquisa indicada na reportagem só reforçou a vontade que eu já tinha de ajudá-lo a superar essas dificuldade”, diz ele.

A pesquisa que compôs a reportagem, realizada pela Catho, revelou que o maior entrave para a contratação de jovens, na época, era o comportamento inadequado deles (48%), superando até mesmo a falta de qualificação (25%) e de experiência (16%). A reportagem está disponível em: https://glo.bo/2APmKiT

A mudança que Affonso iniciou na MicroPro chama-se CoachingMax

O CoachingMax consiste em aulas de desenvolvimento comportamental que os alunos realizam minutos antes dos cursos regulares. Temas importantes para a vida e o mercado de trabalho – que vão de resiliência a relacionamento em equipe – são tratados em mais de 90 aulas. “É incrível a identificação dos alunos com os temas abordados. A cada aula, eles me procuram para entender mais e quando visito as escolas, ficam muito contentes. Antes do CoachingMax, eu passava despercebido. Agora, que ministro essas aulas, até selfie comigo eles querem tirar!”, diverte-se Affonso.

O profissional sabe da importância do desenvolvimento comportamental para os jovens dos cursos profissionalizantes das classes C e D, as mais atendidas pela MicroPro. “Eu venho da mesma realidade dessa moçada e sei o quanto é difícil aprender sem um direcionamento, sem exemplos positivos. Por isso, é tão difícil comportar-se adequadamente quando a oportunidade de emprego aparece. Por mais que muitos adquiram conhecimento técnico, não conseguem ir longe sem a chamada inteligência emocional”, pondera.

É por isso que a MicroPro estendeu o programa agora, na quarentena, aos alunos de todas as turmas, por meio da Jornada do Campeão. “As duas semanas foram um sucesso e todos os participantes receberam seus certificados, que também ajudam no currículo”, completa Affonso.

Retomada das aulas presenciais

A MicroPro está ministrando suas aulas normalmente, agora de forma presencial, em sistema de rodízio de alunos. Com a readequação de horários, as aulas puderam ser retomadas e todos estão sendo atendidos, respeitando-se as regras de distanciamento de cada cidade, conforme legislação vigente e normas do Ministério da Saúde.

MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental

Nascida em 2005, a partir da experiência dos empreendedores Fábio Affonso e Anderson Siqueira, a MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental oferece mais de 20 cursos de qualificação profissional: Profissional Administrativo Tecnológico; Games e Design; Analista de Suporte Técnico; Gestão Administrativa; Editor de Vídeos; Webdesigner; Marketing Digital; Programador Web; Youtuber; Gestão Comercial e Marketing; Secretariado; Gerente de Hotelaria e Turismo; Assistente de Refinaria e Mineração; Designer de Games; Gestão de Recursos Humanos; Kids (Mini Gênio); Informática Profissional Full; Atendente de Farmácia; Informática Profissional; Inglês Profissional; Terceira Idade e Vip, entre outros.

Tem como grande destaque o programa CoachingMax, o primeiro programa de coaching para jovens ministrado em uma rede de franquias de qualificação profissional, que é oferecido a todos os alunos da rede, em conjunto com qualquer curso. Esse diferencial faz parte de um projeto pessoal de Fábio Affonso, franqueador e fundador da marca, de mudar vidas pela Educação.

Para conhecer os endereços das unidades MicroPro, acesse o site: www.micropro.com.br