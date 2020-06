Fundação Estudar confirma presença de Santander e Boticário em evento inédito

Pela primeira vez, organização sem fins lucrativos apresenta jovens talentos para grandes empregadores através de conferência virtual; dados gerados serão revertidos em estratégias de empregabilidade

Estão abertas as inscrições para o processos seletivo do “Conexão”, evento gratuito e totalmente online, promovido pela Fundação Estudar, que vai conectar 500 jovens talentos selecionados a 25 organizações, como JP Morgan, Magazine Luiza, Cervejaria Ambev, Santander, BTG Pactual, Grupo Boticário, Ultrapar, Votorantim S.A. e Tereos. A iniciativa inédita tem o objetivo de impulsionar o início de carreira de formandos e recém-formados de todo o território brasileiro, enquanto essas grandes corporações fortalecem sua marca empregadora e têm a oportunidade de interagir e avaliar os participantes. Uma das novidades é que as interações entre selecionados e empresas serão convertidas em dados para que as marcas possam ajustar suas estratégias de empregabilidade.

Serão dois encontros, marcados para os dias 26 e 27 de agosto. As inscrições serão realizadas até o dia 16 de julho, através deste link. Os selecionados poderão aprender sobre este novo cenário imposto pela pandemia e suas repercussões, assim como expor para as empresas o que a nova geração que vai entrar no mercado de trabalho espera dos seus futuros empregos.

“O grande diferencial do ‘Conexão’ no cenário de recrutamento e seleção é que a Fundação Estudar vai oferecer uma diversidade regional muito maior do que ações antes feitas em São Paulo”, explica Saulo dos Mesquita, Head de Relacionamento Institucional da organização sem fins lucrativos.

“Os dados gerados através das interações entre parceiros e jovens é uma ferramenta muito valiosa para as empresas reverem e criarem novas estratégias de marca empregadora”, afirma. É importante destacar que a troca de dados entre selecionados e empresas será feita apenas mediante autorização dos jovens talentos.

Deu match

Com base nos perfis dos jovens e das organizações, a Fundação Estudar promove um “match“ profissional, ajudando cada talento a encontrar os potenciais empregadores que mais combinem com suas características. Aqueles que tiverem melhor performance na seleção, terão seu momento para se apresentar para os recrutadores das empresas presentes no evento, em busca da sua vaga de emprego.

Formato

Painéis com grandes nomes de diferentes setores da economia também fazem parte do “Conexão”. Esses executivos e outras lideranças irão contar sobre quais são e como têm enfrentado os desafios do novo cenário do mercado no Brasil e no mundo. Os jovens poderão interagir com os conteúdos através de enquetes, quizzes e resolver desafios, garantindo uma experiência rica de aprendizado e conexão. Os departamentos de Recursos Humanos das organizações irão acompanhar e avaliar o desempenho na resolução de um case que será proposto.

Evento Conexão

Data: 26 e 27 de agosto

Horário: das 10h às 16h

Inscrições: http://bit.ly/30FwLt8

Estudar Na Prática

O Estudar Na Prática é uma iniciativa da Fundação Estudar que apoia o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens, conectando-os ao mercado por meio de cursos, conferências e conteúdo digital gratuito.

Fundação Estudar

A Fundação Estudar contribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens. Mais informações: http://www.estudar.org.br.