Modelo de trabalho presencial, remoto ou híbrido. Qual o ideal para a sua empresa?

Colinas Green Tower tem aumento na procura por salas para retorno ao modelo presencial e híbrido; torre também oferece espaços para quem trabalha em home office e realiza reuniões presenciais ocasionalmente

O debate sobre o modelo de trabalho ideal esquentou recentemente, quando vieram à tona declarações do CEO da Tesla, Elon Musk, convocando seus funcionários a retornarem ao trabalho presencial após um período atuando remotamente.

A discussão não é tão simples, afinal, cada empresa tem suas características e o ramo de atuação também influi bastante no momento de definir se o trabalho será presencial, remoto ou híbrido.

Pesquisas recentes mostram que o modelo híbrido ganhou força após a experiência maciça com o home office durante o período mais crítico da pandemia. Levantamento da Robert Half aponta que o modelo que mescla o trabalho presencial e o remoto está no radar neste ano para 48% das empresas entrevistadas.

O estudo mostra também que 38% das empresas devem retornar ao modelo presencial e apenas 3% devem permanecer no esquema 100% remoto. Os 11% restantes ainda têm dúvidas sobre a forma de trabalho.

Outra pesquisa, da recrutadora Revelo, indica que 61,8% das empresas de tecnologia têm planos de retomar o trabalho no escritório até o final do ano, mesmo que seja no modelo híbrido.

Colinas Green Tower

Na Colinas Green Tower, em São José dos Campos, o aumento na procura pelo aluguel de salas é perceptível desde o começo do ano. Primeira Triple A (nível máximo de qualidade, padrão de construção e de tecnologia em sistemas prediais) da RMVale, a torre atrai empresas de todos os portes.

Companhias engajadas com a sustentabilidade – nas vertentes ambiental, econômica e social – encabeçam esse movimento e conseguem associar suas marcas a conceitos intrínsecos à proposta do empreendimento, como a preocupação com o meio ambiente, qualidade de vida e o bem-estar da comunidade.

Opções para todos os modelos de trabalho

A Colinas Green Tower tem salas disponíveis para locação que podem se encaixar em qualquer modelo de trabalho.

O prédio tem 33 mil metros quadrados de área construída e conta com 26 andares, 22 deles destinados à locação – sendo 13 pavimentos de lajes corporativas de 200 a 800 metros quadrados e nove pavimentos com 16 salas comerciais por andar, com áreas entre 33 e 82 metros quadrados.

Uma corporação de maior porte pode acomodar com conforto sua equipe em uma das lajes corporativas, enquanto pequenas empresas, que trabalham no modelo híbrido, por exemplo, têm alternativas mais econômicas para desfrutar das vantagens oferecidas pela torre, como localização, estacionamento e segurança.

A Colinas Green Tower também tem os espaços ideais para eventos e reuniões corporativas. Além do auditório Dr. Ronald Guimarães Levinsohn, que tem capacidade para cem pessoas e conta com Vídeo Wall e terraço, são mais nove salas, em três configurações (com 10, 12 e 16 lugares), todas com cadeiras ergonômicas e tela 4K de 55 polegadas.

São opções atraentes para empresas que mantêm o trabalho presencial, remoto ou híbrido.

