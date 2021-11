Conheça a área e saiba o que um profissional da biomedicina pode desenvolver na carreira

Os profissionais da área da saúde nunca estiveram tão em evidência – isso é fato. Em razão da pandemia de Covid-19 e o verdadeiro batalhão que se formou na linha de frente para combater o novo coronavírus, médicos, enfermeiros e tantos outros se tornaram heróis. Muito por conta disso, cresceu a procura por cursos da área da saúde. Uma pesquisa da Pearson revelou que 64% dos entrevistados irão escolher a carreira influenciados pela pandemia.

Embora haja esse interesse maior pela área da saúde, muitas pessoas desconhecem quais as possibilidades de atuação das profissões que pretendem escolher. O que faz, por exemplo, um biomédico? Esse profissional, que também ganhou destaque durante o último ano, atua principalmente na pesquisa de doenças humanas, na realização de exames laboratoriais, inclusive aqueles que testam para a Covid-19, e no diagnóstico de doenças.

A ciência biomédica é uma das áreas mais abrangentes da medicina moderna e vai desde a verificação da necessidade de sangue de pacientes em estado crítico até a identificação de surtos de doenças infecciosas. Os profissionais da biomedicina trabalham principalmente em laboratórios, diagnosticando doenças e avaliando a eficácia do tratamento, por meio da análise de fluidos e amostras de tecido.

Os cientistas biomédicos fazem parte de equipes multidisciplinares na área de saúde; são eles que fornecem informações científicas importantes para os colegas, permitindo que estes tomem decisões clínicas bem informadas. No contexto da pandemia, por exemplo, os profissionais da biomedicina trabalharam em conjunto com outros profissionais, a fim de identificar causas e tratamentos para a Covid-19. Aliás, foi com a sua ajuda que a vacina contra o novo coronavírus pôde ser criada.

Embora a biomedicina tenha se desenvolvido muito durante os últimos anos, ainda há espaço para mais avanços. Uma possibilidade de atuação para o futuro próximo é aprender a integrar medidas preditivas e preventivas. Isso envolve a identificação de indivíduos com probabilidade de sofrer de uma determinada doença e o desenvolvimento de métodos para interromper o desenvolvimento dessa doença antes que ela aconteça.

O curso de biomedicina dá aos graduados muitas oportunidades de se especializarem e, portanto, oferece muitas opções de carreira. É uma área que impacta diretamente o mundo real; afinal, os cientistas biomédicos fazem descobertas importantes para a manutenção da vida humana. A pandemia está aí para provar que isso é verdade.

Biomedicina é onde a biologia, a medicina e a transformação do mundo se encontram.

Foto:istock