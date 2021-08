Mercure Colinas reabre as portas do restaurante para o público externo

Imagine começar o seu dia com aquele café da manhã de hotel? Se começar o dia com aquele banquete já é bom, imagina ainda aproveitar a gastronomia no almoço e jantar sem precisar se hospedar.

O restaurante do Mercure Colinas agora está reaberto para passantes e de volta com o atendimento do público externo, seja num café da manhã em família, um almoço de negócios, happy hour entre amigos ou para um jantar romântico a dois.

Restaurante do Mercure Colinas

O café da manhã conta com opções variadas de pães, frutas, bolos, cereais e muito mais, tudo fresquinho servido no buffet. No almoço e jantar um cardápio a la carte com opções de sanduíches, entradas, pratos principais e sobremesas. A casa ainda conta com uma carta de vinhos, espumantes e opções de drinks.

Além de um espaço aconchegante e charmoso, o restaurante possui estacionamento com manobristas e está localizado na melhor região da cidade.

Mercure Colinas



Avenida Dr, Av. Jorge Zarur, 81 – Jardim Apolo, São José dos Campos – SP,

Telefone: (12) 3904-2300

Reservas poderão ser feitas através do e-mail: h5168-re@accor.com.br