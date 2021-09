Amicci Anchieta completa sete anos com premiação de ‘melhor restaurante’ pelo Tripadvisor

Prestes a completar sete anos de história em São José dos Campos, no próximo dia 14 de setembro, o Amicci Anchieta acaba de ser eleito o ‘melhor restaurante’ da cidade na concorrida premiação do Tripadvisor Travelers’ Choice/ 2021.

Para o diretor da casa, o sommelier Marcelo de Moraes, o prêmio consolida todos esses anos de dedicação sempre priorizando um atendimento de excelência. “Essa premiação, indicada por nossos clientes, nos enche de orgulho e vem completar esse momento tão especial”, enfatiza.

No Amicci, cada detalhe dos ambientes, dos pratos e do atendimento, acrescenta ele, é pensado para que o cliente viva momentos incríveis através de experiências enogastronômicas, ou seja, aliando a degustação de vinhos e espumantes à cozinha contemporânea com sabor franco-italiano –especialidade da casa. “Nossa Enoteca, anexa ao restaurante, conta com mais 800 rótulos de vinhos de diversas nacionalidades.”

Espumante & bolo – Em comemoração ao aniversário do Amicci Anchieta, dia 14 (terça-feira), no horário do almoço ou jantar, todos os clientes serão presenteados com uma taça do vinho português Terras de Montemor (Alentejano) e o bolo especial preparado na casa.

Sommelier Marcelo de Moraes

Por sinal, uma das novidades do Amicci é que todas as massas e pães são artesanais, elaborados com fermentação natural e a consagrada qualidade da cozinha do Amicci. “Tudo preparado com muito carinho”, afirma o diretor.

Paixão pelo vinho – Gaúcho, natural de Rondinha, Marcelo de Moraes deixou a pequena cidade ainda adolescente, aos 17 anos, quando chegou ao Rio de Janeiro em busca de oportunidades.

Começou lavando copos na famosa churrascaria Porcão, onde conheceu o mundo dos vinhos. Estudou, se tornou sommelier chefe da casa e, através de cursos e viagens a vinícolas, adquiriu know-how desejado para empreender.

Tripadvisor Travelers’ Choice/ 2021

E foi exatamente o que fez: em 2009, aterrissou em São José dos Campos e, logo nos primeiros anos, em 2011, abriu o Amicci dal vino al Café, no Jardim Aquarius. O sonho continuou e, três anos depois, inaugurou o Amicci Anchieta no dia 14 de setembro de 2014, completando este ano sete anos de muitas conquistas.

Em meio às comemorações, o diretor do Amicci aproveita a data para agradecer: “O momento é de gratidão aos nossos clientes, equipe, colaboradores e todos que passaram por aqui, ou seja, pessoas fundamentais para o sucesso da casa. Saúde!”, finaliza Marcelo de Moraes.

Amicci Anchiet

O Amicci Anchieta está localizado na Avenida Anchieta, número 225, no Jardim Esplanada, em São José dos Campos. Funciona de segunda a sábado, das 11h30 às 23h; e aos domingos, das 11h30 às 16h.

Mais informações pelo site: www.amiccianchieta.com, Insta (@amiccianchieta e @emporioamicci), Face (Amicci Anchieta) ou telefones: (12) 3923-9048 ou 98891-6404 (whats).