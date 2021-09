Sabesp realiza interligação do novo reservatório na região norte de São José dos Campos

Haverá parada programada amanhã para as obras de implantação

Nesta quinta-feira (30/9), a Sabesp fará parada programada dando continuidade aos serviços necessários à implantação do novo reservatório no Altos de Santana, região norte de São José dos Campos, com capacidade de 2 milhões litros, e interligações de reservatórios e adutoras.

Após essa intervenção, prevista acontecer das 8h30 às 12h30, haverá uma normalização gradativa do sistema de distribuição de água que poderá afetar a região dos bairros Jardim Altos de Santana, Vila Unidos, Olaria,Vila Dirce, Jardim Minas Gerais, Residencial Independência, CDHU e Altos de Santana.

Sabesp

A Sabesp está investindo R$ 2,4 milhões na construção desse novo reservatório que vai ampliar a oferta e reserva de água potável e beneficiará diretamente quase 25 mil pessoas. O novo reservatório metálico está em fase de interligações aos reservatórios já existentes e às tubulações de distribuição de água tratada.

Novo reservatório

O novo reservatório deve garantir maior segurança e regularidade de abastecimento para a população da região norte de São José dos Campos, especialmente do bairro Altos de Santana, assim que entrar em operação, o que está previsto para acontecer até o final deste ano.

Sabesp Mobile

A Sabesp solicita à população informar qualquer ocorrência diretamente à central de atendimento, nos telefones 195 e 0800-0550195 (ligação gratuita), também pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br ou pelo aplicativo Sabesp Mobile para Android e iOS.