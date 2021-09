Agências da ONU lançam relatório sobre recuperação pós-pandemia

Em um evento online nesta quarta-feira (29), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Panamericana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) apresentaram o relatório “COVID-19 e Desenvolvimento Sustentável: avaliando a crise de olho na recuperação”.

O documento é um chamado para ação e resposta à pior crise sistêmica vivida no planeta desde a criação das Nações Unidas. Ele destaca indicadores para medidas de recuperação socioeconômica, proteção social e inclusão digital, como forma de inserir o país em uma rota de desenvolvimento inclusiva e sustentável rumo ao cumprimento da Agenda 2030. O relatório pode ser acessado aqui.

Mediado pelo jornalista Valdo Cruz, o encontro contou com a participação das representantes das agências envolvidas na produção do relatório: Katyna Argueta (PNUD), Marlova Noleto (UNESCO), Florence Bauer (UNICEF) e Socorro Gross (OPAS/OMS). Também fizeram parte dos painéis de debate os especialistas Cimar Azeredo Pereira (IBGE), Nísia Trindade (Fiocruz), Sérgio Besserman (PUC-Rio), Ricardo Henriques (Instituto Unibanco) e Romualdo Portela (Cenpec).

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

O relatório fez uma radiografia do Brasil por estado quanto ao grau de preparo e vulnerabilidade no enfrentamento da COVID-19 e sistematizou dados obtidos em diferentes fontes de informações – além do PNUD e do UNICEF, dos ministérios da Saúde, da Educação, dos Direitos Humanos e das Comunicações, do IBGE e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre outros. O ano escolhido para a linha de corte temporal foi 2019, trazendo as principais desigualdades que emergiam antes da pandemia em crianças e adolescentes, na educação, nas questões de gênero, nos sistemas públicos de saúde, e no acesso às tecnologias.

ONU

De acordo com o documento, a busca por um pacto federativo efetivo deve ser uma prioridade. O material destaca ainda a necessidade de mecanismos mais eficientes de governança e de cooperação entre os setores público e privado, com o objetivo de garantir oportunidades de recuperação econômica, direito a educação, saúde, proteção contra a violência, e proteção social na infância, na adolescência, na vida adulta e para pessoas idosas, além da universalização no acesso à internet, para diminuir o abismo tecnológico entre pessoas e regiões.

A ideia central está em buscar acompanhar as esperadas perdas que a pandemia trará ao desenvolvimento, somado ao já desafiador quadro do desenvolvimento no país e nos estados, e orientar o conjunto de ações de recuperação, não perdendo o foco na Agenda 2030, que tem como bússola os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Assista ao evento de lançamento: https://youtu.be/0iiRdxzVzyg

Relatório sobre recuperação pós-pandemia