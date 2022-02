FLAMENGO EMPATA COM O RESENDE E É HOSTILIZADO PELA TORCIDA

A partida que terminou em um empate por 2 a 2 contra o Resende, foi alvo da torcida rubro negra que não aprovaram a atuação de alguns jogadores do clube. Saiba sobre essas e outras notícias do mundo do esporte acessando Bwin, além de ficar por dentro de tudo, você terá as melhores chances de fazer apostas assertivas. Acesse e faça parte desse universo que já virou mania em todo o mundo.

Com as falhas cometidas por Diego Alves e pela grande quantidade de chances perdidas, os flamenguistas que acompanhavam o jogo pelas arquibancadas ficaram furiosos, vaiaram muito alguns jogadores e não perdoaram o resultado mesmo se tratando de um empate.

O fato é que, com o empate, o FLA chega aos 20 pontos e segue na segunda posição da tabela do Carioca. Mesmo não sendo a melhor atuação e sabendo que o resultado poderia ser diferente, no final das contas, o cenário não foi dos piores.

O Flamengo foi superior ao Resende, marcou bastante, deixou o time encurralado em vários momentos e demonstrou maior qualidade técnica, na verdade, essa qualidade foi o que garantiu o empate diante de tantos outros erros cometidos ao longo da partida. As finalizações deixaram a desejar, o Flamengo chegava ao gol mas não o fazia. Só no primeiro tempo os rubro negros finalizaram 17 vezes, sendo que 11 totalmente sem direção.

O Resende aproveitou os contra ataques e levou a melhor aproveitando esse dia de falhas do Flamengo. Biancucchi e Jeffinho marcaram os gols do Resende e do lado oposto Arrascaeta e Gabigol deixaram tudo igual. Arrascaeta que foi uma mudança feita no segundo tempo e deu certo, movimentou o jogo, criou chances e ainda marcou o dele.

O detalhe todo é que até os minutos finais, o Flamengo perdia o jogo por 2 a 0, e contava com uma torcida incrédula, inconformada e furiosa. Fizeram pressão, principalmente em cima de Gabigol e de Diego Alves. A pressão valeu, e os gols do empate vieram 41 minutos do segundo tempo e aos 47 minutos de acréscimos. O time continuou tentando a virada, mas, já não havia mais tempo hábil e o resultado permaneceu em um empate de 2 a 2.

O Resende termina a rodada na sétima posição da tabela com nove pontos acumulados, já o Flamengo ocupa a segunda posição com vinte pontos, atrás apenas do Fluminense que possui vinte e quatro pontos e permanece nas primeira posição do campeonato. Colado com o Flamengo vem o Vasco com dezenove pontos e em seguida o Botafogo com dezesseis fechando o G4 do carioca. O lanterna da competição é o Boavista com apenas 2 pontos conquistados.

O próximo jogo do Flamengo é um confronto direto contra o Vasco da Gama, para isso, o rubro negro precisa ajustar as pontas soltas e rever seus erros. A próxima partida acontece pela penúltima rodada do Carioca no domingo dia 06 de março as 16h (de Brasília) no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira.

O Resende enfrentar o Volta Redonda já na próxima quarta, dia 02 de março, as 19h pelo horário de Brasília também do estádio General Raulino de Oliveira.

Imagem de Rodrigo Trindade por Pixabay