Adriana Rebouças inaugura exposição no Urbanova

“Elas Brilham – Especial Urbanova” reunirá fotos de mais de 50 mulheres empreendedoras do bairro.

O empreendedorismo feminino vem ganhando muita força nos últimos anos. Cada vez mais, as mulheres se encorajam e tiram projetos e sonhos do papel. Foi com a intenção de valorizar a essência de cada uma dessas mulheres que surgiu a ideia da exposição “Elas brilham – especial Urbanova”, que será inaugurada neste sábado (7) na Galleria Urbanova. “Por trás dessas fotos, temos mulheres fortes, inspiradoras e cheias de garra, movidas pela vontade de fazer um mundo melhor”, comentou a fotógrafa Adriana Rebouças.

Galleria Urbanova

A exposição também faz parte das ações de inauguração da Galleria Urbanova, um projeto inédito na região, que deu espaço para pequenas empreendedoras ampliarem seus negócios. Já estão em funcionamento lojas de moda infantil, moda feminina, acessórios femininos, lingerie, pijamas, doceria e um chaveiro. Em breve, será inaugurada uma loja de moda praia e fitness e outros segmentos.

E, é nesse espaço, que ficarão expostas as mais de 50 fotos, registradas pelo Esquadrão do Click, sob a direção da renomada fotógrafa Adriana Rebouças. “É uma alegria enorme receber a exposição da Adriana Rebouças aqui. Ela também é moradora do Urbanova e faz um trabalho incrível”, comentaram as proprietárias da Galleria, Fabiana Pupio e Lilian Darido.

Exposição “Elas Brilham – Especial Urbanova”

De 07 a 21 de novembro

De segunda a sexta, das 10h às 18h30 e, aos sábados, das 10h às 16h

Avenida Ironman Victor Garrido, 110

Instagram.com/galleriaurbanova