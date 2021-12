Suzano abre inscrições para programa de qualificação para pessoas com deficiência na região de Jacareí

Com 16 vagas disponíveis, a empresa busca contribuir com a capacitação profissional desse público no mercado de trabalho

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, abriu inscrições do processo seletivo do Somar, Programa de Qualificação Profissional voltado para pessoas com deficiência (PcDs) em Jacareí (SP).

A iniciativa faz parte das ações da companhia para contribuir com a capacitação profissional desse público. Ao todo são 16 vagas para o curso de Auxiliar de Produção de Celulose, com início previsto para o dia 13 de dezembro e ocorrerá no Senai de Jacareí, seguindo os protocolos de segurança e saúde contra a Covid-19.

“A Suzano tem atuado para promover a diversidade na companhia, proporcionando um ambiente de trabalho inclusivo para Pessoas com Deficiência (PcDs) e de diferentes identidades de gênero, orientações sexuais, etnias e gerações. Um dos nossos compromissos é garantir 100% de acessibilidade e alcançar um ambiente 100% inclusivo para pessoas com deficiência até 2025, por isso identificamos a oportunidade de trazer esse Programa de Qualificação para a nossa região como parte desse objetivo”, conta Flavia Adrião, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Para participar da fase seletiva do programa é necessário ter 18 anos ou mais na data de início do curso, possuir ensino médio completo, um laudo que comprove que o(a) candidato(a) é PcD, ter disponibilidade no período noturno para as aulas presenciais e residir na cidade de Jacareí (SP). Os (As) interessados(as) deverão fazer a sua inscrição no processo seletivo pessoalmente, comparecendo na Escola Senai “Elias Miguel Haddad”, localizada na Rua Antônio Fogaça de Almeida, 355 – Jardim América – Jacareí (SP) até o dia 7 de dezembro, das 10h às 17h, com todos os documentos solicitados. Para mais informações, acesse: https://jacarei.sp.senai.br/7592/auxiliar-de-producao-de-celulose-pcd

Dividido em cinco módulos, que contarão com avaliações para obtenção de certificado, no total serão 160 horas de aulas abordando fundamentos em produção de polpa do papel, matemática, organização do trabalho e gestão, química e processo de produção de polpa.

Todos(as) os(as) alunos(as) que concluírem o Programa de Capacitação e forem certificados(as) também poderão participar de futuras seleções realizadas pela Suzano, conforme disponibilidade de vagas.

