Como empreender no mercado de games

O Brasil é líder no mercado de games na América Latina e o 13º maior do mundo. Mesmo com a pandemia, o país deve movimentar US$2,3 bilhões só este ano, cerca de 5% a mais que em 2020, de acordo com a empresa Newzoo. Um mercado promissor que tem atraído atenção de muitos empreendedores. É por isso, que o novo episódio do podcast “Que negócio é esse, Sebrae” vai falar sobre como abrir uma empresa no mercado de games.

O convidado do episódio 32 do podcast do Sebrae Minas é o mineiro O convidado deste episódio é Lucas Mattos, co-fundador do estúdio Long Hat House e um dos criadores de “Dandara”, eleito entre os 10 melhores games do mundo pela Revista Time, em 2018, e o melhor jogo em 2020 pela Apple TV.

No bate-papo com o analista do Sebrae Minas Evandro Carmo, Lucas fala sobre as oportunidades e desafios para empreender no mercado de jogos autorais conhecido como Indie. Ele também explica o caminho que percorreu para que o game “Dandara” chegasse tão longe.

O episódio também esclarece dúvidas sobre formalização neste segmento, os fatores que influenciam o crescimento do mercado de games no Brasil e no mundo, como se dá o processo de desenvolvimento dos jogos, os custos, encargos e tributação e, ainda, os principais eventos de games que movimentam o país.

O mercado de games é um dos segmentos e nichos que estão sendo discutidos na 2º temporada do podcast do Sebrae Minas. Com novo formato, que une experiência e conhecimento, os episódios trazem sempre a visão de um empresário mineiro e as dicas de um analista do Sebrae Minas. Tudo na dose certa para quem quer saber como enfrentar as dificuldades, aproveitar as oportunidades e se adaptar às mudanças do mercado.

Já estão no ar os episódios sobre negócios da beleza, alimentação fora do lar, pet, construção civil, comércio varejista , turismo, economia criativa e artesanato. Para ouvir, acesse o canal do podcast “Que negócio é esse, Sebrae?” e siga na sua plataforma de áudio favorita: Spotify, Deezer, Apple Podcasts,Google Podcasts, SoundCloud,Castbox ou Youtube do Sebrae Minas .

