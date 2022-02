Acidentes de trânsito: o primeiro passo para isso ser evitado depende de você

Apesar das campanhas anuais de conscientização, o número de acidentes de trânsito tem crescido nos últimos anos

O trânsito brasileiro é o quarto mais violento do continente americano, ficando atrás, respectivamente, de Venezuela, República Dominicana e Belize, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). Além disso, o índice de acidentes nas rodovias federais brasileiras aumentou em 1,6% em 2021, se comparado com o ano anterior. As ocorrências saltaram de 63.447 para 64.452 casos. As mortes cresceram 2%, passando de 5.287 vítimas para 5.391. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional de Transporte.

O custo anual estimado com estes acidentes chega na casa dos R$ 12,9 bilhões – montante bem superior ao valor investido efetivamente em rodovias no mesmo período, que foi de R$ 5,76 bilhões.

A polícia rodoviária e as agências como o Detran fazem o possível para ajudar, incluindo a captação de novos profissionais para atuar nessa área, através de diversos recursos, como, por exemplo, o concurso Detran DF, que abriu 366 vagas para a instituição.

Mas a prevenção de acidentes não depende somente deles, pois existem medidas simples, que se tomadas no trânsito, podem evitar tais situações dolorosas. Confira abaixo algumas medidas para evitar acidentes de trânsito e dirigir com mais cautela:

Respeitar os limites de velocidade

Prestar atenção na velocidade imposta em cada via é importante, porque foram realizados estudos que envolvem o local, fluxo de trânsito, risco e outros fatores, para que se chegasse a uma velocidade ideal para aquela região.

Por causa disso, respeitar a sinalização é uma das melhores maneiras de se manter a segurança no trânsito e de todos à sua volta. Fora que, na velocidade permitida, o motorista consegue reagir a tempo no caso de imprevistos, além de controlar melhor o veículo.

Evitar o uso de celulares

O uso do aparelho no volante prejudica drasticamente a atenção do condutor na direção e tudo à sua volta. As mensagens de textos são um problema ainda maior, porque é preciso desviar a atenção total para digitar. E no trânsito, uma fração de segundo pode ser fatal.

Manter uma distância segura

A distância segura é imprescindível para evitar acidentes graves e multas. Isso porque os veículos têm mais espaço para frear, caso o da frente seja obrigado a parar ou desviar de algum obstáculo no caminho.

Para realizar o cálculo mais assertivo, existe a regra dos dois segundos, mas nem sempre é uma lei cravada em pedra, considerando que não leva em conta muitos fatores externos, que podem alterar a distância considerada segura para o momento.

Utilize seta e pisca-alerta

O uso correto de seta e pisca-alerta, para avisar que irá realizar uma manobra, ou que está com algum problema momentâneo, é essencial para avisar os outros motoristas sobre suas intenções na pista.

Foto:ISTOCK