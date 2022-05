BIG Festival 2022 acontece de 7 a 10 de julho no São Paulo Expo

Em sua 10ª edição, evento volta a acontecer presencialmente, após dois anos em formato virtual, mas mantém a programação online que atingiu milhões de pessoas; participação de Playstation e Xbox estão confirmadas

O BIG Festival está de volta: o maior festival de games, criação, negócios e networking na América Latina acontecerá de 7 a 10 de julho no São Paulo Expo, em um espaço de cerca de 8 mil metros quadrados. Essa será a 10ª edição do festival e marca a volta de eventos presenciais de games no Brasil após a pandemia.

BIG Festival 2022

Além de reunir milhares de fãs e profissionais do setor em um espaço físico, o BIG Festival 2022 manterá sua versão virtual, seguindo a fórmula de sucesso de suas duas últimas edições, realizadas exclusivamente online.

Diretor do BIG Festival, Gustavo Steinberg

O diretor do BIG Festival, Gustavo Steinberg, celebra o reencontro com o público e projeta um grande evento em 2022. “Estamos muito felizes por, finalmente, voltar a sentir o calor das pessoas durante os quatro dias de festival e por conseguirmos proporcionar esse encontro entre os jogadores, seus jogos favoritos e as empresas, além de fomentar novos negócios com nossos encontros e palestras aos profissionais do setor”, comenta Steinberg.

A participação de empresas como Playstation, Xbox, Google e Tencent já está confirmada. Além disso, estão previstas as presenças de grandes nomes da indústria como Takashi Tokita, designer líder de Final Fantasy, e David K. Lam, diretor de arte da Riot Games.

Além das atrações já confirmadas, o cronograma conta ainda com mais de 100 palestras, a presença dos melhores jogos do mundo, incluindo muitos lançamentos, a participação de alguns dos maiores influenciadores e nomes do mercado, além de uma programação exclusiva de Esports.”Esta será, sem dúvida, a maior edição do BIG Festival já realizada. Além de grandes nomes já confirmados no evento, temos ainda muitas novidades para trazer nas próximas semanas. Não poderíamos celebrar de maneira melhor a 10ª edição deste evento, que vem se provando cada vez mais como um dos mais importantes no cenário dos games no mundo”, diz Steinberg.

Os fãs do BIG Festival poderão garantir sua presença no evento a partir do dia 16 de maio. Os ingressos para a área BIG Play – com experimentação de jogos e palestras – serão vendidos por lotes com preços a partir de R$ 46,40. Na área de reuniões de negócios (área B2B), os valores dos ingressos podem ser consultados na Plataforma de Negócios do BIG Festival 2022. Mais informações sobre ingressos aqui.

Data: 7 a 10 de julho de 2022

Horário: 10h às 22h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Km. 1,5, Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda – São Paulo, SP

Valor dos ingressos: A partir de R$ 46,40

Site do evento

BIG Festival

O BIG Festival acontece desde 2012 e é o mais importante festival e mercado de games da América Latina. Sua missão é fortalecer o ecossistema de games no Brasil – mostrando os melhores jogos do mundo no festival, lançamentos de jogos de publishers renomadas, encontros de negócios, prêmios, grande cobertura da imprensa, palestras e a presença dos principais players da região, bem como publishers e investidores do mundo inteiro.