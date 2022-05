Temporada de estréia do espetáculo “A Dócil” se encerra neste final de semana, em São José. Não perca!

Apresentações são gratuitas e acontecem nos dias 13, 14 e 15. Reserve seu ingresso, antecipadamente, pela plataforma Sympla

Termina, no próximo final de semana, a temporada de estréia do espetáculo “A Dócil”, em São José dos Campos. Inspirada na obra do escritor russo Fiódor Dostoiévski, a peça é mais uma realização da Cia Teatro da Cidade.

Cia Teatro da Cidade

As apresentações, gratuitas, acontecem presencialmente na sexta (13), sábado (14) e domingo (15), no CAC Walmor Chagas (rua Netuno, 41, Jardim da Granja). Sexta e sábado, às 21h e, no domingo, às 19h30. Ainda há ingressos disponíveis, que devem ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla (https://linktr.ee/ciateatrodacidade). Não perca!

Aprovado com recursos do Programa Ação Popular (Proac 01/2020), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o espetáculo acontece em parceria com o Laboratorio Escénico Univalle, de Cali, na Colômbia, e a FFLCH-USP (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP).

Lembramos que segue valendo a exigência de uso de máscaras durante o espetáculo. Também será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19 com, no mínimo, duas doses.

O comprovante pode ser físico (carteirinha de vacinação) ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saúde SP).

O espetáculo

A peça, com direção do colombiano Alejandro Puche e da chinesa Ma Zhenghong, conta ainda com a co-direção de Claudio Mendel, consultoria dramatúrgica de Elena Vássina (Rússia) e criação de figurinos de Nour Koeder (Síria).

O espetáculo conta a história de um dono de uma loja de penhores que busca a possível justificativa sobre os motivos do suicídio da sua jovem esposa, que pulou da janela segurando a imagem de uma santa.

O processo de montagem do espetáculo teve início no ano passado, de forma virtual, devido à fase de isolamento imposta pela pandemia de Covid-19.

A proposta inicial era comemorar os 200 anos de Dostoiévski, em 2021. Mas, por conta da pandemia, somente esse ano foi possível o encontro dos 13 profissionais envolvidos na encenação.

“A Dócil”

Ao propor uma nova encenação para o texto “A Dócil”, a Cia Teatro da Cidade não só homenageia o legado de Dostoiévski, como também reafirma o paradigma da formatação do trabalho do ator a partir da verticalização do papel social da atuação, uma vez que as obras do escritor russo são fendas para a descoberta da humanidade _impregnada de julgamentos, angústias e idealizações de poder.

“O espetáculo envolveu grandes desafios, já que tivemos de vencer barreiras geográficas e culturais para unir o trabalho de profissionais e artistas de várias nacionalidades, o que enriqueceu muito o resultado final. Esperamos que o público também aprove”, disse Claudio Mendel.

Temporada de estréia de “A Dócil”:

Quando? Dias 13, 14 e 15 de maio

Horário: sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 19h30

Onde: CAC Walmor Chagas (rua Netuno, 41, Jardim da Granja)

Entrada: gratuita Informações: (12) 99741-1801

Reservas: https://linktr.ee/ciateatrodacidade

Classificação: 12 anos Duração: 75 minutos

Ficha técnica

Adaptação: Alejandro Puche

Direção: Alejandro Puche e Ma Zhenghong

Elenco: Andreia Barros, Marco Antonio Barreto, Rodrigo David e Sarah Alice

Diretor Assistente e direção de produção: Claudio Mendel

Direção Musical e Trilha Sonora: Beto Quadros

Cenário e Adereços: Pitiu Bomfin

Figurinos: Nour Koeder

Consultoria Dramatúrgica: Elena Vássina

Confecção de cenário e montagem de luz: William Alves

Operação de luz: William Alves e Rachid Severino

Operação de som: Luciano Silva

Fotos: Malu Freire

Administração: Elton Dietrich

Produção Executiva: Maja Gabriel