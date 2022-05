JustForYou expande portfólio e abre mais de 40 vagas

Empresa líder no segmento de personalização de produtos para o mercado de saúde, beleza e bem-estar busca profissionais para atuarem nas áreas de tecnologia, marketing e vendas, de forma remota, presencial ou híbrida

A JustForYou, maior beauty tech de cosméticos personalizados da América Latina, está em busca de novos talentos para integrar o seu time. A startup abriu mais de 40 vagas para cargos efetivos e banco de talentos disponíveis em seu site, principalmente nas áreas de Tecnologia e Time de Growth (marketing e vendas).

“Estamos em uma fase de ampliação do escopo da JustForYou e queremos trazer grandes talentos para somar em nossos novos projetos. Para a gente continuar sendo referência em inovação no mercado de hair care e outros segmentos, precisamos investir em pessoas apaixonadas por tecnologias, mas, principalmente, alinhadas à nossa cultura colaborativa baseada em liberdade, expressão e ação”, avalia Demerval Souza, Diretor de RH e Pessoas da JustForYou.

As vagas estão disponíveis em três modalidades de trabalho: presencial, remoto e híbrido (presencial + remoto), com atuação em Vinhedo/SP, no laboratório da JustForYou. Entre os cargos ofertados presenciais, estão Analista de Conteúdo/ Social Media, Analista de CRM Sênior, Analista de Marketing de Performance Junior, Analista de Marketing de Performance Sênior, Estágio Designer, Estágio Tecnologia e UX/UI Designer. Já as vagas em formato remoto são para Desenvolvedor Back-End (Python) Pleno, Desenvolvedor Front-end, Desenvolvedor Fullstack (React + Python) e Desenvolvedor Python Senior. E no formato híbrido, para Analista de Dados.

Quem tiver interesse, poderá candidatar-se para a seleção no próprio site da JustForYou ou pelo Linkedin. Lá, os candidatos poderão ver mais informações sobre o cargo, responsabilidades e atribuições, assim como requisitos e qualificações.

Atualmente, a JustForYou conta com mais de 50 colaboradores em seu laboratório, localizado em Vinhedo, São Paulo. Fundada em 2018, a beauty tech é a primeira marca no Brasil a oferecer uma experiência personalizada para o Hair Care, desenvolvendo fórmulas de shampoos e condicionadores por meio da inteligência artificial baseadas no tipo de fio, rotina diária e objetivos do tratamento de cada pessoa. E tudo isso sem testes em animais e com embalagens 100% recicláveis.

JustForYou

Pioneira em oferecer produtos para cabelo personalizados por meio de inteligência artificial no Brasil, a beauty tech JustForYou começou a operar em 2019 diante de um sonho: oferecer produtos que respeitem a individualidade de cada pessoa e resolvam necessidades reais. Com a proposta de usar a tecnologia para oferecer produtos de alta performance e adaptados para as características, rotina e desejos de cada pessoa, a JustForYou une beleza personalizada, minimalismo sustentável e bem-estar para produzir fórmulas exclusivas com ingredientes naturais, espuma natural, sem químicos agressivos e sem testes em animais. Iniciativa de três sócios-fundadores – Caio de Santi, Rodrigo Stoqui e Alex Eduardo – a empresa começou a expandir sua área de atuação em 2022 para o segmento de saúde e bem-estar, fornecendo a empresas parceiras sua tecnologia de manipulação de medicamentos personalizados.