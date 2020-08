Nosso verde não se apaga. PUMA apresenta uniforme THIRD do Palmeiras para 2020

Campanha celebra a renovação e conta com a participação de promessas palestrinas que fazem parte desse novo ciclo de vitórias do clube

“Nosso verde não se apaga”

A PUMA Brasil lança hoje o uniforme THIRD do Palmeiras para a temporada. Através da campanha “Nosso verde não se apaga”, a nova camisa celebra as renovações que o clube passa, se mantendo sempre em destaque, homenageando sua nova geração de torcedores e jogadores. Para representar esse sentimento, foram escalados garotos do atual elenco como Gabriel Verón, Gabriel Menino e Patrick de Paula, além de promessas do elenco feminino, Lurdinha e Angelina, que fazem parte da Seleção Brasileira Sub-20.

Fabio Kadow, diretor de marketing da PUMA Brasil

A nova campanha e uniforme traçam um paralelo entre a renovação e o ciclo de vitórias do clube. Seja na força e firmeza que o Palmeiras se apresenta diante dos desafios e mudanças fora dos gramados, como também com seu elenco em campo e o surgimento constante de promessas que, juntos, formam um sentimento que nunca se apaga. “Criamos essa campanha para ressaltar a renovação e força que sempre esteve presente no Palmeiras em toda sua história e que se faz ainda mais evidente nos dias atuais, com as dificuldades impostas pela pandemia dentro e fora de campo para todos.”, afirma Fabio Kadow, diretor de marketing da PUMA Brasil. A estreia do novo uniforme acontece neste domingo (23) em partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos no Morumbi.

Maurício Galiotte, Presidente do Palmeiras

“Hoje o Palmeiras possui a Base mais vencedora do Brasil e é o clube que mais cede jogadores para as Seleções Brasileiras de diversas categorias. Aqui, nossos jovens podem desfrutar de uma estrutura de primeira linha e desenvolver todo seu potencial em instalações modernas e de alto nível. Modernidade também é a palavra que reflete nossa parceria com a PUMA, que entendeu este momento de renovação e criou essa camisa, que, apesar de nova, carrega toda a grandeza da história e da tradição do Palestra Itália.”, celebra Maurício Galiotte, Presidente do Palmeiras.

THIRD Palmeiras 2020

Assim como as camisas HOME e AWAY, a camisa THIRD Palmeiras 2020 também apresenta a estampa exclusiva, desenvolvida pelos designers internacionais da PUMA, com inspiração nas ilustrações do livro de mão que os imigrantes italianos recebiam a caminho do Brasil, porém limitada às mangas. O uniforme chega com o verde em todas as peças (camisa, calção e meiões), destacado pela primeira vez pelo emblema do clube monocromático, na cor Elektro Green, assim como o logo PUMA. Seu corte é reto, com gola careca e tecido com a tecnologia DRY CELL, que absorve a umidade e facilita a respiração da pele, mantendo o suor afastado do corpo e uma sensação mais confortável ao torcedor. A camisa THIRD estará disponível a partir de amanhã (21) com vendas exclusivas no PUMA.com e na PalmeirasStore.com, além de lojas físicas da PUMA e do clube, por R$ 249,90 do tamanho P ao 3GG adulto; do 8 ao 16 infantil por R$229,90; do PP ao GG na versão feminina feminino por R$229,90.

Os produtos originais PUMA possuem selo holográfico com o distintivo do clube na etiqueta, garantindo a qualidade e originalidade do produto.

PUMA

A PUMA é uma das marcas líderes do mercado esportivo em design, desenvolvimento, comercialização e marketing de calçados, vestuário e acessórios que prezam pela inovação. Por mais de 65 anos, a PUMA estabeleceu uma história com os atletas mais rápidos do mundo. Em todos os seus produtos, a PUMA oferece performance e estilo em categorias como Futebol, Running e Training, Golf e Automobilismo. Essas iniciativas motivam colaborações com renomadas marcas e nomes que adicionam inovações em design para o mundo dos esportes. O Grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e Dobotex. A empresa, com sede na cidade de Herzogenaurach, Alemanha, distribui produtos para mais de 120 países e emprega mais de 11 mil funcionários em todo mundo. Para mais informações, visite www.puma.com