São José dos Campos recebe a Etapa Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Robôs precisam superar desafios e resgatar vítimas em um ambiente simulado; entrada para a competição é gratuita

São José dos Campos recebe neste sábado (13) a Etapa Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica. A etapa faz parte da Modalidade Prática da Olimpíada, onde equipes formadas por estudantes do ensino fundamental e médio devem montar e programar robôs capazes de realizar, em um ambiente simulado, o resgate de vítimas em um cenário de desastre.

Cerca de 40 equipes divididas em dois níveis participarão da etapa regional na cidade, sendo que o nível 1 é voltado aos alunos do 1º ao 8º ano do ensino fundamental e o nível 2 aos estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e todos os alunos do ensino médio ou técnico. A etapa regional acontece no Centro da Juventude, que fica na Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América, das 8h às 18h. A entrada é gratuita à comunidade.

“Este será nosso primeiro evento após dois anos de pandemia, estamos muito animados em poder ter esse contato com os estudantes presencialmente. As etapas regionais e estaduais são uma ótima oportunidade para os alunos interagirem uns com os outros, aprenderem com os robôs e estratégias das equipes, e assim aprimorarem seus conhecimentos e capacidades.” acrescenta a professora Cintia Aihara, coordenadora geral da Olimpíada Brasileira de Robótica.

Como funciona a competição

As equipes competidoras são compostas por, no máximo, quatro estudantes cada e estão divididas em três níveis: o nível 0 e 1 é voltado aos alunos do ensino fundamental e o nível 2 aos do ensino fundamental, médio e técnico. Cada nível possui um grau de dificuldade a ser enfrentado pelos competidores. No nível 0 e 1, há uma simulação de resgate e o robô competidor precisa encontrar uma vítima, superando várias adversidades. Já no nível 2, além de encontrar a vítima durante a simulação, o robô deve resgatá-la, passando também por diversos obstáculos e cruzamentos. Cada nível conta com três rodadas de disputa nas categorias fácil, médio e difícil. Cada nível conta com três rodadas de disputa nas categorias fácil, médio e difícil.

Em todo o Estado de São Paulo, serão nove etapas regionais da OBR, com 356 equipes participantes. Os melhores classificados nessas regionais irão disputar a etapa Estadual no dia 27 de agosto, nas dependências do Centro Universitário da FEI, em São Bernardo do Campo. E quem obtiver bons resultados na etapa estadual garante uma vaga na final nacional, que será realizada de 17 a 22 de outubro, também em São Bernardo do Campo.

Olimpíada Brasileira de Robótica

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma olimpíada científica destinada a estudantes do ensino fundamental ao médio. É uma iniciativa pública e gratuita, sem fins lucrativos, que tem como objetivo estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas. Todo o evento é desenvolvido por professores voluntários das principais universidades de todo o país.

A olimpíada possui duas modalidades: Prática e Teórica. As atividades acontecem através competições práticas (com robôs) e as provas teóricas são aplicadas presencialmente nas escolas dos alunos participantes em todo o Brasil. Mais de 160 mil alunos de todo o país se inscreveram na última edição da OBR.

Etapa Regional – Modalidade Prática da Olimpíada Brasileira de Robótica



Quando: sábado, dia 13, das 08h às 18h. A primeira rodada acontece às 10h.

Local: Centro da Juventude

Endereço: R. Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim America, São José dos Campos

Entrada Gratuita

Mais informações: www.obr.org.br