Os 32 finalistas do DOM, primeiro reality gospel do país, já foram escolhidos, próxima etapa é de eliminatórias

Ao todo foram quase três mil inscritos e selecionados de mais de dez estados. Apesar do movimento popular, a decisão dos finalistas foi do júri técnico

Ontem, 20, foram divulgados os 32 selecionados para a grande final do primeiro Reality Show de música gospel do país, O DOM. Ao todo foram 2.736 inscritos, e entre os selecionados, estão candidatos de mais dez estados do país. Os critérios de avaliação foram: afinação, técnica vocal, autenticidade e seriedade. A próxima etapa do concurso é de eliminatórias presenciais, em São Paulo, e depois os programas serão exibidos no canal do Youtube da EAD Unicesumar. Aí, nas votações, é que o apoio do público será decisivo.

Reality DOM

O Reality DOM vem conquistando fãs desde dezembro, quando abriu as inscrições. De lá pra cá, o público já pode conhecer mas também votar nos candidatos favoritos na página do concurso. “A interação popular foi incrível, o engajamento, as torcidas, mas além disso, nós percebemos o quanto o brasileiro quer ver, cada vez mais, talentos gospel cantando”, conclui Tiago Stachon, um dos jurados do reality e diretor executivo de Marketing da EAD Unicesumar, realizadora do evento.

Apesar do grande movimento popular, a decisão dos finalistas foi do júri técnico, composto por: André Aquino, Luiz Lima Sobrinho, Thamires Garcia, Johnny Essi, One Service, Junior Papalia, Kaléu RUnze, Flávio Borges, Heverton Fernandes e Thiago Sousa. E na etapa eliminatória presencial no início de fevereiro participarão outros jurados como Aline Barros, João Figueiredo e Eyshila. Depois disso, o público poderá acompanhar os episódios do programa no canal do Youtube da EAD Unicesumar nos dias 13, 16, 20 e a grande final no dia 23/02/22.

Reality Show de música gospel do país

Confira a lista completa dos finalistas:

1. Abraão de Alencar – Nova Friburgo – RJ

2. Agatha Pessoa – Rio das Ostras – RJ

3. Amanda Dutra – Londrina – PR

4. Amanda Lopes – Campo Verde – MT

5. Amanda Sousa – Florianópolis – SC

6. Claudia Nunes – Rio de Janeiro – RJ

7. Daniel Freitas – São Paulo – SP

8. Débora Lourenço – Rio de Janeiro – RJ

9. Emanuele dos Santos – Açailândia – MA

10. Ester Quirino – Santa Terezinha – PE

11. Gabriel Berutt – Maringá – PR

12. Isaac Coelho – Ipirá – BA

13. Isabelle Garcia – Campinas – SP

14. Ivan da Silva – Taguatinga – DF

15. Jéssica Bento – Bom Jesus do Itabapoana – RJ

16. João Pereira – Bauru – SP

17. João Liasch – Maringá – PR

18. Jorrane Cunha – Itaguaí – RJ

19. Julia Menezes – Maringá – PR

20. Karine Farias – Palmas – TO

21. Kéllyta da Silva – Padre Bernardo – GO

22. Maira Barreto – Dias d’Avilla – BA

23. Nádila Silva – Canindé – CE

24. Natalia Kachy – Bauru – SP

25. Pryscilla Menelau – RIo de Janeiro

26. Rafael Blauth – Campinas – SP

27. Rhuslen Simões – São Caetano do Sul – SP

28. Silvano Junior – Ceilândia – DF

29. Valeria Milchukova – Maringá – PR

30. Vitor Teófilo – São Paulo – SP

31. Vitória da Silva – Guará – DF

32. Wesley Oliveira – Petrópolis – RJ