Simone e Simaria reabrem o ‘Bar das Coleguinhas’ com mega evento em São Paulo!

Mídia nacional, celebridades , fãs, família e empresários marcam presença no lançamento

Noite especial! Registro de mais um marco na carreira de Simone e Simaria: Lançamento do “Bar das Coleguinhas 2“! Na terça-feira, dia 10 de abril, Villa Country foi palco do grande evento da dupla, que reuniu convidados especiais para reabrir o bar, o grande sucesso na carreira há sete anos, quando se tornaram conhecidas nacionalmente. Com uma ação de coletiva de imprensa (transmitida pelo Youtube) e um megashow de apresentação da nova turnê, as irmãs reuniram familiares, jornalistas, celebridades , amigos, fãs e empresários para este momento tão importante do projeto que, para elas, se resume ao “sonho realizado”.

“Bar das Coleguinhas 2”

O encontro começou com uma coletiva, intermediada pela apresentadora Ana Hickmann, em que a dupla respondeu as perguntas dos jornalistas e falaram sobre todo o conceito do “Bar das Coleguinhas 2”. A ação rendeu um momento bem descontraído e, também, de expectativa para conferir as novas faixas e a esperada turnê, que vai passar por 12 cidades do Brasil!

A noite seguiu com um show exclusivo das coleguinhas para os convidados, entre eles Luciana Gimenez, Camila Loures, Sammy Lee, Livia Andrade, Aritana Maroni, Rafinha Viscardi, Gabriel Rocha, Lucas Guedes, Tirulipa, Mirella Janis e a ex-bbb Maria. O repertório contou a primeira faixa lançada em janeiro, “Rapariga”, as duas canções inéditas “Homem É Tudo Igual” e “Amigas”, que segue em primeiro lugar do Youtube, e muitas faixam que completam o novo repertório.

Agora, se preparem, porque está aberto oficialmente o Bar das Coleguinhas que vai percorrer o país!

Simone e Simaria