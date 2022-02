35º Torneio de Verão de Ciclismo será uma das atrações do ciclismo paulista em fevereiro

A série de eventos de ciclismo em São Paulo terá, entre suas atrações, a disputa do 35º Torneio de Verão. Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, alguns dos principais nomes do ciclismo de estrada, no masculino e feminino, estarão reunidos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul paulista, para a disputa do título de um dos mais tradicionais torneios do calendário. O 35º Torneio de Verão de Ciclismo contará com ciclistas das categorias Elite, masculino e feminino, Open Junior (Juvenil/Júnior masculino), Master A, Máster B, Master C, além da novidade Master feminino. A competição contará pontos para ao ranking nacional e estadual.

Treino Online

As inscrições seguem abertas e deverão ser feitas até o dia 14, no site www.treinoonline.com.br. O valor das inscrições é de R$ 200,00, que deverá ser pago e emitido comprovante de acordo com as normas. Após essa data, o valor será de R$ 250,00, pagamento esse que poderá ser efetuado no dia 18/02/2020, na Secretaria de Prova, ou no momento de sua assinatura de súmula, antes de sua primeira participação na Etapa 1.

Como vem acontecendo nas últimas edições, do valor de cada uma das inscrições serão subtraídos R$15,00. Esses serão multiplicados pelo número de ciclistas inscritos em cada uma das categorias, onde o montante adquirido será revertido, retornado aos 5 primeiros colocados da Classificação Final Geral, de acordo com o percentual de divisão descrito no Art. 26 do regulamento.

Serão três etapas em um percurso de 3,1 km, todas com largada e chegada na Avenida Marginal Candapui. As provas serão realizadas em circuito plano e, como a classificação para definir o campeão do torneio é feita por pontos (não pela soma dos tempos de cada etapa), as disputas se tornam ainda mais atrativas, sempre com expectativas de chegadas emocionantes e bastante disputadas. Detalhes sobre as etapas poderão ser obtidos no site oficial, www.lsciclismo.com.br .

35º Torneio de Verão de Ciclismo

A programação é a seguinte:

18/02 – 1ª – Prova de resistência Ilha Comprida Centro, 8h (início da programação)

18/02 – Congresso Técnico Ilha Comprida Arena da Prova 8h10/8h20

19/02 – 2ª – Prova de critério Ilha Comprida Centro, 8h

20/02 – 3ª – Prova de resistência Ilha Comprida Centro, 8h

Na última edição, em 2020, os vencedores foram os ciclistas da Memorial/Santos/FUPES. Após três etapas, no masculino o título ficou Rafael de Paula Braga, que totalizou 23 pontos, enquanto no feminino com Ana Paula Polegatch, com 34 pontos. Cerca de 200 ciclistas participaram do evento.

Resultado Final Geral

Elite Masculino

1) Rafael de Paula Braga (Memorial/Santos/FUPES), 23 pontos

2) Armando de Reis Camargo (Indaiatuba), 23

3) Felipe Marques (ERT Cyclicng Team), 19

4) Francisco Chamorro (Memorial/Santos/FUPES), 18

5) Caíque Damasceno Lobo (Avulso), 16

Elite Feminino

1) Paula Polegatch (Memorial/Santos/FUPES), 34 pontos

2) Thayná Araújo (Memorial/Santos/FUPEES), 17

3) Gisele Gasparoto (Lulu Five), 15

4) Carolina Barbosa (Indaiatuba), 13

5) Camila Ferreira (Memorial/Santos/FUPES), 13

Open Júnior

1) Júlio Mateus Silva(Memorial/Santos/FUPES), 31 pontos

2) João Roberto da Silva (Associação Londrinense de Ciclismo), 25

3) Gabriel Freire da Silva (Equipe de Ciclismo Du Alan Bikes),25

Máster A

1) João Carlos França (Elite Bike Rio), 36 pontos

2) Robert Campos (Acicly Itapetininga), 26

3) Alberto Santiago (ARR Pro Team), 25

Máster B

1) Fábio Fagundes (Maranga Team/Marcondes César/Araújo Simão), 19 pontos

2) Eduardo de Souza (Avulso), 17

3) Almir Lobo (SEMEP Pastorinho), 16

Máster C

1) Roniberto Scomparim (EART Cycle Team),23

2) Jonas Ferreira Júnior (Avulso),18

3) Rogério Américo (Cismer Cicling Team), 18

Máster D

1) Milton Jun Takahara (Indaiatuba), 36 pontos

2) Lourival de Souza (ERT São Bernardo-Bike Esperanza), 28

3)Ricardo Gibson (Equipe Xtreme Spirit), 26

O 35º Torneio de Verão de Ciclismo é uma realização da Liga Santista de Ciclismo, com supervisão da Federação Paulista e Confederação Brasileira. Apoio da prefeitura de Ilha Comprida.

Mais informações podem ser obtidas no site www.treinoonline.com.br.