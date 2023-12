Vivara apresenta coleção de Natal e traz Gisele Bündchen em coreografía especial para celebração

Em nova campanha, a joalheria incentiva as celebrações de fim de ano

Para celebrar as festas de final de ano, a Vivara traz sua embaixadora, Gisele Bündchen, sob um novo olhar ao propor algo incomum para as joalherias e para a ubermodel: uma campanha repleta de storytelling e ao mesmo tempo descontraída, na qual Gisele interpreta a anfitriã de uma grande comemoração de fim de ano.

Celebração Vivara – nome dado ao vídeo da campanha -, é dividido em 5 atos que retratam a preparação da festa, o momento de drinks e a ceia, a troca de presentes Vivara e por fim, uma dança coreografada com passos que remetem à nova era de conteúdos do TikTok.

Vestindo looks com recortes – destaque das passarelas internacionais -, a modelo dá protagonismo às novas joias da Vivara como opções ideais para presentear durante o natal. Desde designs cravejados com diamantes e opções inspiradas na tendência das correntes, até joias com pérolas e pedras coradas azuis, a maior rede de joalherias da América Latina traz diversidade em seus lançamentos, atingindo todos os tipos de estilos.

Os lançamentos já estão disponíveis nas lojas e e-commerce da Vivara.

VIVARA

Referência no mundo da alta joalheria, a Vivara segue há mais de 60 anos o propósito de tornar cada história única e especial. Suas joias levam o mesmo encantamento e delicadeza, dedicado pelos antigos ourives para eternizarem os momentos mais especiais de cada cliente. Atualmente, a Vivara é a maior rede de joalheria do Brasil, com mais de 300 lojas nas principais cidades do país.

