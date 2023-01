Tênis femininos: 4 modelos e sugestões para combiná-los

O conhecido ritmo frenético volta a estar presente nas ruas da cidade, marcando o fim do verão e o regresso às funções. Enquanto voltamos lentamente às nossas rotinas após as férias anuais cheias de energia, é o momento perfeito para novos começos, sucessos e aventuras que temos pela frente.

É precisamente por isso que o início do outono é sempre reservado para vários preparativos, preparando o regresso ao trabalho, à faculdade ou ao novo ano letivo. É o momento certo para nos divertirmos e refrescarmos o nosso estilo com a inspiração do outono, e ao mesmo tempo conseguirmos tudo o que precisamos para o próximo período.

Isso se aplica especialmente aos itens de moda, pois dizemos adeus aos dias quentes de verão, chinelos e maiôs e damos as boas-vindas a um período de transição agradável, mas mutável, que requer roupas em camadas e calçados práticos adequados.

Assim, os tênis femininos preferidos de muita gente estão entrando novamente no cenário fashion. Estão na moda, podem ser usados ​​em quase todas as ocasiões, são a escolha perfeita e adaptam-se perfeitamente às diferentes condições climatéricas que o outono nos traz.

Tênis como artigo de moda para todas as ocasiões

Durante várias temporadas, os tênis femininos foram um acessório de moda trendy que podemos usar com diferentes looks, desde desportivos a elegantes. Embora já tenham sido reservados exclusivamente para esportes, essa tendência foi ganhando força e roubando a simpatia de quase todo mundo, mesmo de quem não gostou no começo.

Hoje, os tênis femininos são usados ​​com todas as peças de vestuário. Uma saia preta justa, um vestido-camisa esvoaçante, uma calça flare retrô, um popular mommy jeans, ou será um terno bem feito, talvez até leggings, você escolhe dependendo do estilo e da ocasião.

Para atender a nova temporada de moda, a coleção da Nike oferece uma grande variedade de diferentes modelos de tênis para todas as gerações. A popular marca de calçados tem algo para todos. Para quem gosta de um estilo simples, há sempre modelos de tênis clássicos atualizados, enquanto os amantes de um estilo mais ousado podem optar por modelos mais marcantes, que chamam a atenção e deixam uma forte impressão.

Efeito elegante do tênis branco

Neste outono, os populares tênis brancos definitivamente permaneceram no trono da moda. Esses modelos aparentemente clássicos, talvez um pouco old school, atualizam qualquer roupa.

Você pode optar por modelos mais simples, branco puro ou mais marcantes, decorados com diversos detalhes como listras, paetês, animal print, estampas diversas e brilho metálico. Apesar de seu visual esportivo, se você usá-los da maneira certa, os tênis brancos podem contribuir para um visual elegante e chique.

Tênis glamourosos e chunky

Há também os inevitáveis ​​tênis “chunky” , populares graças à sua aparência volumosa. Desde o momento em que surgiram, eles dominam as ruas e são sinônimo de estilo urbano e de rua. Eles ocupam um lugar especial nos sapatos e nos perfis do Instagram de muitos influenciadores da moda, assim como de todos os amantes do estilo marcante. Graças ao seu design e atratividade, eles podem ser usados ​​em diferentes ocasiões, então quem não tem medo de experimentar estilos também pode usá-los com combinações de negócios.

As cores como parte importante do estilo

Se gosta de cores mais vivas, encontrará facilmente na gama nike um par de sapatilhas perfeitas ao seu gosto. Este outono é marcado por vermelho atraente, amarelo cada vez mais popular, marinho elegante e tons terrosos. Tênis nessas cores são uma forma interessante de trazer alegria e realçar seus looks. Amantes de um estilo mais clássico podem optar por modelos atemporais em preto, que ficam lindos com jeans e jaqueta de couro.

Uma combinação única de conforto e estilo

Para quem está em constante movimento, os tênis nike são a escolha certa. Além do máximo conforto que proporcionam, também apresentam designs interessantes e você pode usá-los não só durante o treino, mas também em outras ocasiões, como ir à escola ou faculdade. Combine-os com itens clássicos do guarda-roupa – assim você combina conforto e as últimas tendências como nunca antes.

Imagem de Terri Cnudde por Pixabay