8 dicas para comprar um celular

Precisa de um novo smartphone e não sabe qual escolher? Há muitas marcas e modelos disponíveis no mercado e ficar em dúvida diante de tantas possibilidades é comum.

O Brasil é um dos países que mais consomem celulares, para se ter uma ideia, a cada trimestre são vendidos mais de 10 milhões de aparelhos.

Talvez no próximo período o celular que você comprou esteja neste índice, todavia para fazer uma compra certa é essencial aprender como escolher.

Pontos para considerar antes de comprar um smartphone

Perguntamos aos especialistas do Guia do Smartphone sobre o que devemos levar em consideração antes de comprar um celular novo.

A seguir você encontrará 8 dicas para comprar um novo aparelho:

Orçamento – Decida quanto dinheiro você está disposto a gastar em um celular. Há muitas opções disponíveis em uma ampla faixa de preços.

Sistema operacional – Escolha um sistema operacional que atenda às suas necessidades e preferências. As principais opções são Android, iOS e Windows.

Tamanho da tela – Decida qual tamanho de tela é melhor para você. Os tamanhos de tela variam de 4 a 7 polegadas ou mais. Telas maiores são melhores para jogos e multimídia, enquanto telas menores são mais fáceis de transportar.

Armazenamento – Decida quanto espaço de armazenamento você precisa. O armazenamento interno do celular varia de 16 GB a 512 GB ou mais. Verifique se o celular tem suporte para cartão de memória para expandir o armazenamento.

Câmera – Considere a qualidade da câmera e as especificações, como resolução e abertura, se você planeja usar o celular para fotografia.

Bateria – Verifique a capacidade da bateria e a duração da bateria em uso normal.

Conectividade – Verifique se o celular suporta as redes e tecnologias de conectividade que você precisa, como Wi-Fi, Bluetooth e 4G.

Opções adicionais – Verifique se o celular tem recursos adicionais, como leitor de impressão digital, resistência à água, carregamento rápido e suporte para tecnologia de carregamento sem fio.

Pesquise antes de comprar um novo smartphone

Comprar por impulso pode ser uma má escolha, pois o mercado brasileiro oferece opções de lojas físicas e online com valores que podem variar muito.

O mesmo aparelho comprado em uma loja física pode custa R$ 3 mil e em lojas como a Amazon pode sair por menos de R$ 2 mil.

Pesquise bem nas lojas grandes e grandes magazines que podem ter preços baixos, mas fique atento pois algumas lojas virtuais começaram a vender produtos usados.

Avalie todos os oito pontos que listamos acima e faça uma lista com os modelos que possuem todas as características que você procura.

Então, vá em busca de uma marca confiável e respeitável, que tenha uma história de qualidade e de bom suporte ao cliente.

Leia avaliações e análises de especialistas e usuários para ajudar a tomar uma decisão informada e obter uma visão mais aprofundada do celular que você está considerando.

Converse com amigos, veja nas lojas online o que o público diz sobre o aparelho e principalmente assista a vídeos no Youtube com as avaliações sobre os modelos de seu interesse.

Foto de Tyler Lastovich: https://www.pexels.com/pt-br/foto/iphone-7-preto-na-mesa-marrom-699122/