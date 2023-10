Revelando terá Almir Sater, Renato Teixeira e Fernanda Costa

O Revelando SP, maior programa de divulgação e fortalecimento de culturas tradicionais paulistas, divulgou a programação musical para a edição de São José dos Campos do festival promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e Fundação Cultura Cassiano Ricardo e gestão e produção da Associação Paulista Amigos da Arte. O Revelando SP em São José dos Campos acontece entre 26 e 29 de outubro (quinta a domingo) no Parque da Cidade, das 10h às 22h.

Apresentam-se no Parque da Cidade grandes nomes da música brasileira: Almir Sater, Renato Teixeira, Fernanda Costa, Marcelo Jeneci e As Marcianas, que contribuem, cada um ao seu modo e com suas influências, para a valorização da música de raiz sertaneja. Além disso, a Orquestra Joseense preparou um repertório especial para o Revelando SP, em homenagem à música do cancioneiro popular e caipira, contando ainda com a participação do violeiro Ivan Vilela.

Durante quatro dias, o Revelando SP em São José dos Campos recebe 162 participantes, sendo 65 de artesanato, 49 de culinária e 48 de manifestações artísticas, com uma amostra do melhor da produção cultural das tradições paulistas. Esses participantes representam 131 municípios do estado, dando uma dimensão da diversidade e riqueza cultural da região.

Almir Sater, Renato Teixeira, Fernanda Costa, Marcelo Jeneci e As Marcianas

Na culinária, o festival oferece uma infinidade de quitutes: docinhos, compotas, cristalizados, geleias, bolos, bolinhos, biscoitos, paçoca, broa, pamonha, canjica e até café fresquinho, torrado ali mesmo. Entre as opções de pratos, uma infinidade: linguiça, peixe, paçoca de carne, galinhada, feijão tropeiro, rojão e, como não podia ficar de fora, o tão querido bolinho caipira.

O artesanato também conta com bastante variedade, com esculturas em argila, barro e madeira, rabecas, produtos feitos com escamas de peixe, tapetes, bolsas de couro, colares, brincos, arte sacra produzida em palha de milho, macramê, crochê, bordados e entalhes, entre outros.

As expressões artísticas, por sua vez, se farão presentes por meio de congadas, catiras, folia de reis, jongo, fandango, calango, cururu, moçambique, dança cigana, samba de bumbo, fanfarra, coral indígena, violeiros, música caipira, trança de fitas e bonecões.

Revelando SP

“O Revelando SP é uma oportunidade imperdível para conferir a riqueza cultural paulista. Quem for ao Parque da Cidade durante o festival poderá conhecer um pouco da culinária, do artesanato e das expressões artísticas dos pontos mais variados do nosso estado. É uma experiência transformadora”, diz Glaucio Franca, diretor geral da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Programação

26/10 (quinta-feira)

19h30 Almir Sater

27/10 (sexta-feira)

19h30 Marcelo Jeneci

28/10 (sábado)

16h As Marcianas

19h30 Fernanda Costa

29/10 (domingo)

11h Orquestra Joseense

18h Renato Teixeira

Revelando SP – São José dos Campos

26 a 29 de outubro (quinta a domingo)

Das 10h às 22h

Parque da Cidade (Parque Municipal Roberto Burle Marx)

Av. Olivo Gomes, 100, Santana – São José dos Campos

** Texto colaborativo: Imprensa APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte)