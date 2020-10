Taubaté Shopping apoia ações do Outubro Rosa em parceria com o GAPC

Campanha será marcada por um espaço com fotos de pacientes que superaram o câncer de mama e possibilita que pessoas doem ao GAPC para a compra de braçadeiras de compressão

Marcado por uma série de comemorações e também significados, o mês de outubro traz uma mensagem sempre muito importante sobre saúde preventiva: a conscientização quanto ao câncer de mama. Por isso, o movimento internacional Outubro Rosa é marcado por atividades que reforçam o valor do cuidado, que vai desde o autoexame, até o acompanhamento médico regular. Dentro dessa temática, o Taubaté Shopping apoia a campanha “Mais do que palavras”, realizada pelo GAPC (Grupo de Apoio à Pessoas com Câncer).

O propósito é contar a história de mulheres que venceram o câncer de mama, como exemplo de força, determinação e certeza de que é possível vencer a doença. Além disso, a ação traz visibilidade ao ideal do Outubro Rosa: a importância da detecção e diagnóstico precoce do câncer de mama. “As histórias das pacientes são transmitidas por seus relatos e, acima de tudo, por seus gestos, olhares e sorrisos que transcrevem, mais do que palavras, a vontade e felicidade de viver”, afirma Gabriela Couto, Relações Públicas do GAPC Taubaté.

Uma das histórias registradas na ação do GAPC é de Maria Aparecida Ferreira Gardim Monteiro, de 59 anos. Casada e mãe de 5 filhos, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama aos 50 anos fazendo exames de rotina. “Meu mundo caiu, porque sou daquela época que nossos pais não falavam nem o nome da doença ‘câncer’”, conta Maria Aparecida. “Fui diagnosticada no início, mas o câncer que eu tinha era muito agressivo; então tive que fazer mastectomia radical na mama direita com retirada de linfos nas axilas. Tomei quimioterapia e radioterapia e fiquei muito deprimida. Foi quando conheci o Grupo de Apoio as Pessoas com Câncer e minha vida mudou, pois minha alegria aos poucos foi voltando com terapias individual e em grupo, fisioterapia, aula de artesanato, passeios, viagens, campanha Outubro Rosa, caminhada, etc”, completa. Sobre a campanha deste mês, ela reforça: “O Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização, de incentivo à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso, vamos nos cuidar?”.

Em comemoração à data, a fachada do Taubaté Shopping também ficará iluminada de rosa durante todo mês de outubro.

Quem passar pelo Taubaté Shopping terá a oportunidade de contribuir com as ações do GAPC, em especial para a aquisição de braçadeiras de compressão – utilizadas por mulheres para reduzir o desconforto, minimizar o inchaço e prevenir linfedemas após cirurgia do câncer de mama. As pessoas que desejarem, podem doar o valor de R$ 15,00 no quiosque Como Vovó Fazia, ou por meio de um QRcode impresso em um cartaz explicativo da campanha ao lado do quiosque, que estará também comercializando camisetas do Outubro Rosa.

