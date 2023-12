RESTAURANTE EAT ASIA CHEGA AO VALE SUL SHOPPING COM EXPERIÊNCIA TEMÁTICA DA HELLO KITTY

No próximo dia 15 de dezembro, São José dos Campos receberá seu mais novo restaurante com uma temática inédita e repleta de fofura.

O Eat Asia foi inspirado nas autênticas vilas asiáticas, as chamadas “Yokocho”, em que vemos as gueixas, os samurais e o Godzilla, e promete proporcionar uma experiência inovadora, não apenas com sua gastronomia, mas também com seu ambiente encantador. Cada detalhe do espaço foi cuidadosamente pensado para gerar sensações inesquecíveis, com sua decoração exclusiva e todas as suas paredes instagramáveis.

Hello Kitty

O grupo detém parceria com a Sanrio do Brasil, empresa licenciadora da personagem Hello Kitty e, em 2019, se tornou o primeiro restaurante licenciado oficial da personagem na América Latina.

Com cinco unidades em São Paulo, o novo restaurante tem 104 lugares e é o primeiro fora da região metropolitana do estado.

Um dos diferenciais do local é o painel pintado à mão pela artista plástica também asiática Amy Maitland.

Eat Asia

O variado cardápio apresenta os principais hits da gastronomia asiática: yakisoba tradicional (R$ 33,90), poke de salmão (R$ 51,90), Hello Kitty Lámen (R$ 51,90), combinados de sushis (Himawari R$ 52,90), temaki de salmão (R$ 26,90), entre muitos outros. Além disso, o restaurante oferece incríveis hambúrgueres feitos com carne do boi japonês Wagyu, considerada a mais saborosa do mundo, por sua maciez, sabor e suculência (Smash Burger Single R$ 29,90). O Eat Asia oferece ainda uma grande variedade de sobremesas, que além de deliciosas, são personalizadas com a Hello Kitty e seus amigos, como bolo de frutas vermelhas (R$ 19,90) e macarons (R$ 11,90).

Para os amantes da personagem Hello Kitty, há ainda uma grande variedade de produtos exclusivos e colecionáveis para compra, como pelúcias, camisetas, bonés, canecas, entre outros.

Na unidade do Vale Sul Shopping, o restaurante também disponibilizará um espaço reservado no mezanino para comemorações, como aniversários e confraternizações.

Eat Asia no Shopping Vale Sul

Av. Andrômeda, 227 – Jardim Satélite, São José dos Campos – SP

Loja 131 – Térreo

Instagram: @eatasia.sjc

Funcionamento: Todos os dias das 11h30 às 22 horas