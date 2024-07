GAAC de São José dos Campos, referência no tratamento de câncer infantil,é indicado para receber verba de emenda parlamentar

O GACC – Grupo de Assistência à Criança com Câncer do município de São José dos Campos – foi indicado para receber uma importante verba, via Assembleia Legislativa de SP.

O valor, solicitado pelo deputado estadual Bruno Zambelli (PL) e com liberação assinada pelo governador Tarcísio de Freitas, vai permitir ao complexo clínico-hospitalar continuar investindo na ampliação e aprimoramento do atendimento de crianças e jovens com câncer entre 0 e 19 anos incompletos.

GACC – Grupo de Assistência à Criança com Câncer

Reconhecido nacionalmente, o GAAC é o único em toda a região do Vale do Paraíba com equipe médica e multidisciplinar especializada em oncologia infantojuvenil, atendendo também a região de Campinas, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira.

Os tratamentos são oferecidos prioritariamente às crianças e jovens encaminhados pelo SUS – Sistema Único de Saúde, representando 80% do total de pacientes.