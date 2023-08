Restaurante Casa Bambui, nasce uma parceria de sucesso em Campos do Jordão

A Casa Bambui chega com o conceito de “comida afetiva”, unindo requinte e conforto entre as montanhas da Mantiqueira; acesso é feito de Maria Fumaça.

Um lugar deslumbrante em meio à natureza de Campos do Jordão. Cenário perfeito para receber o Restaurante Casa Bambui, um novo empreendimento que nasce da parceria de dois renomados nomes do setor turístico – o empresário Aref Farkouh do Grupo Toriba e a chef Anouk Migotto. Todos os detalhes foram cuidadosamente preparados para oferecer uma experiência gastronômica incrível, dentro de um dos mais lindos parques da Mantiqueira.

Do projeto arquitetônico ao cardápio, a Casa Bambui é aquela gostosa mistura entre o clássico com toques de modernidade e, claro, tudo que a Mantiqueira oferece de melhor. Requinte e conforto na medida certa para desfrutar de cada momento sem pressa. “É um restaurante baseado no conceito de comida afetiva, com aquele aconchego especial”, diz a chef.

Por sinal, receber com carinho é uma das marcas da chef – há 21 anos se dedicando à chamada gastronomia de montanha à frente do Restaurante Donna Pinha. Filha de franceses, Anouk se apaixonou pela ‘cozinha’ ainda muito jovem e, até hoje, carrega na bagagem a influência da culinária francesa e italiana recebida dos pais. “A união do clássico com o ‘nosso’!”, ressalta.

NOS TRILHOS – O cardápio homenageia atrativos do Parque Bambui, onde fica o restaurante, como o “Para andar nos trilhos” – uma deliciosa entrada que reúne ‘friturinhas’ à base de ingredientes locais, como cogumelos, defumados e queijos. O prato faz alusão ao tradicional trem “Maria Fumaça”, um dos passeios oferecidos dentro do parque com ponto de parada na Casa Bambui.

Tem ainda a “Panela da Chef”, sempre um prato diferente de acordo com a estação, servido de um modo todo especial numa linda panelinha. “Acredito que esse será um dos carros-chefes da Casa Bambui”, diz Anouk, entusiasmadíssima com sua nova ‘criação’.

E não para por aí: saladas, pastas, peixes, carnes e sobremesas, com direito a opções veganas, tudo feito com ingredientes fresquinhos da Mantiqueira – desde azeites, queijos, proteínas, legumes e hortaliças. Por sinal, muitos dos ingredientes são cultivados no próprio restaurante: “Como flores, temperos e cheiros!”, enfatiza a chef. Já na adega, rótulos clássicos e os melhores vinhos da região foram selecionados para harmonizar com o cardápio.

Campos do Jordão

EVENTOS – O espaço possui uma grande estrutura para eventos corporativos, casamentos e demais comemorações. A bela decoração conta com obras de arte, móveis antigos e piano. Além, claro, da própria paisagem paradisíaca do entorno.

O Restaurante Casa Bambui é, sem dúvidas, um presente para a gastronomia e turismo de Campos do Jordão. “Aproveitem a temporada de inverno para conhecer esse lugar lindo, criado com muito carinho pra vocês!”, convida a chef.

Vale ressaltar que, no momento, o restaurante atende somente com reservas. O local é pet friendly.

Restaurante Casa Bambui

O Restaurante Casa Bambui está localizado dentro do Parque Bambui, à Rua Rachid, número 871, no Jardim Toriba, em Campos do Jordão. Funciona diariamente, das 12h às 16h. Informações pelo telefone (12) 99704-5486. Acompanhe pelo insta @casa.bambui